Денежный гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Овнов ждет вызов, а Дев – расплата

У некоторых есть очень хорошие шансы наладить дела перед Новым годом

Середина декабря для многих ознаменуется финансовой прибылью и успехом в деньгах, в то время как некоторые наоборот на волне новогоднего настроения потратят впустую больше обычного.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в финансовом раскладе для каждого знака Зодиака на неделю с 12 по 18 декабря.

А вот какие карты выпали на эту неделю в раскладе на деньги:

Овен — Туз мечей

В финансовом плане эта карта обещает процветание и вызов, приняв который Вы сможете улучшить качество своей жизни. В ближайшую неделю возможно принятие важных решений.

Телец — Девятка пентаклей

Это Владыка материальной выгоды, и карта обещает стабильность, достаток, материальное процветание, изобилие, богатство. На неделе возможно получение наследства, заключение долгосрочных контрактов и совершение крупных покупок.

Близнецы — перевернутая Девятка жезлов

В этом виде карта выступает дурным предзнаменованием, — в ближайшую неделю Вас могут ждать потери, препятствия и отсрочки в делах финансовых.

Рак — перевернутая Королева кубков

В ближайшую неделю Вас могут терзать эмоции, иллюзии, беспочвенные страхи, — подвижек в денежном плане ждать не стоит.

Лев — Сила

Эта карта предвещает достижение финансового благополучия благодаря труду и развитию задатков.

Дева — перевернутая Двойка пентаклей

В этом положении карта может предупреждать о финансовых невзгодах и что придется отдавать долги, хотя это будет обременительно.

Весы — Император

Императоры не бедствуют. Карта указывает на то, что на неделе Вы будете мудро распоряжаться своими деньгами и иметь стабильное материальное положение.

Скорпион — Двойка мечей

Эта карта предупреждает, что в середине декабря у Вас в финансовых вопросах может быть раскол, задержка выплат, в важных документах могут поджидать "подводные камни".

Стрелец — перевернутый Повешенный

В ближайшую неделю Вы можете сорваться и рискнуть, однако это не оправдает себя и скорее всего Вы только усугубите свое положение. Постарайтесь сдержать эмоциональные порывы.

Козерог — перевернутая Десятка жезлов

Пока Вас ждут лишь препятствия и затруднения в вопросе денег. Возможно, Вы выдохлись и пока просто нет идей для движения дальше.

Водолей — перевернутая Четверка пентаклей

Вас в ближайшую неделю ждут растраты и бессмысленные покупки, также возможны задержки с получением средств и отказы от начальства. Карта может намекать Вам, что возможно стоит отвлечься от материального и быть более открытым.

Рыбы — перевернутый Паж пентаклей

В этом положении карта говорит, что на неделе Вы будете халтурить, витать в облаках, можете быть слишком расточительными и суетными. Постарайтесь удержать себя в руках, деньги еще пригодятся на Новый год.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал любовный гороскоп Таро на декабрь 2022 года.