Денежный гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Овнов ждет вызов, а Дев – расплата
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У некоторых есть очень хорошие шансы наладить дела перед Новым годом
Середина декабря для многих ознаменуется финансовой прибылью и успехом в деньгах, в то время как некоторые наоборот на волне новогоднего настроения потратят впустую больше обычного.
Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в финансовом раскладе для каждого знака Зодиака на неделю с 12 по 18 декабря.
Общий гороскоп Таро для всех Знаков читайте по этой ссылке
А вот какие карты выпали на эту неделю в раскладе на деньги:
Овен — Туз мечей
В финансовом плане эта карта обещает процветание и вызов, приняв который Вы сможете улучшить качество своей жизни. В ближайшую неделю возможно принятие важных решений.
Телец — Девятка пентаклей
Это Владыка материальной выгоды, и карта обещает стабильность, достаток, материальное процветание, изобилие, богатство. На неделе возможно получение наследства, заключение долгосрочных контрактов и совершение крупных покупок.
Близнецы — перевернутая Девятка жезлов
В этом виде карта выступает дурным предзнаменованием, — в ближайшую неделю Вас могут ждать потери, препятствия и отсрочки в делах финансовых.
Рак — перевернутая Королева кубков
В ближайшую неделю Вас могут терзать эмоции, иллюзии, беспочвенные страхи, — подвижек в денежном плане ждать не стоит.
Лев — Сила
Эта карта предвещает достижение финансового благополучия благодаря труду и развитию задатков.
Дева — перевернутая Двойка пентаклей
В этом положении карта может предупреждать о финансовых невзгодах и что придется отдавать долги, хотя это будет обременительно.
Весы — Император
Императоры не бедствуют. Карта указывает на то, что на неделе Вы будете мудро распоряжаться своими деньгами и иметь стабильное материальное положение.
Скорпион — Двойка мечей
Эта карта предупреждает, что в середине декабря у Вас в финансовых вопросах может быть раскол, задержка выплат, в важных документах могут поджидать "подводные камни".
Стрелец — перевернутый Повешенный
В ближайшую неделю Вы можете сорваться и рискнуть, однако это не оправдает себя и скорее всего Вы только усугубите свое положение. Постарайтесь сдержать эмоциональные порывы.
Козерог — перевернутая Десятка жезлов
Пока Вас ждут лишь препятствия и затруднения в вопросе денег. Возможно, Вы выдохлись и пока просто нет идей для движения дальше.
Водолей — перевернутая Четверка пентаклей
Вас в ближайшую неделю ждут растраты и бессмысленные покупки, также возможны задержки с получением средств и отказы от начальства. Карта может намекать Вам, что возможно стоит отвлечься от материального и быть более открытым.
Рыбы — перевернутый Паж пентаклей
В этом положении карта говорит, что на неделе Вы будете халтурить, витать в облаках, можете быть слишком расточительными и суетными. Постарайтесь удержать себя в руках, деньги еще пригодятся на Новый год.
Напомним, ранее "Телеграф" также делал любовный гороскоп Таро на декабрь 2022 года.