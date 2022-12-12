Чем обернуть комнатные цветы, чтобы они не замерзли в холодном доме: действенный способ

Есть несколько важных нюансов хранения комнатных цветов в комнате с низкой температурой

В холодное время года нужно утеплить жилище не только для себя, а и для комнатных "зеленых друзей". Не все растения удачно переносят низкие температуры. Поэтому если вдруг в вашем доме отключают отопление, то нужно позаботиться об условиях хранения цветов.

Как пишет издание Express, есть несколько способов сохранить комнатные цветы зимой, так они будут процветать до весны. В том числе речь идет об одном простом эффективном лайфхаке, который обойдется вам в небольшую сумму, ведь него потребуется только пузырчатая пленка.

Найдите самую теплую комнату

Выберите в доме самое теплое помещение и переместите туда растения. В идеале, чтобы это было лучше всего освещенное место в комнате

Оберните цветы пузырчатой пленкой

Еще один простой способ согреть комнатные растения — это обернуть горшок слоями пузырчатой пленки, чтобы сохранить как можно больше тепла вокруг растений. Этот подручный предмет предотвратит потерю тепла в холодные месяцы.

Уберите растения на холодильник

Верхняя часть холодильника часто выделяет некоторое количество тепла, поэтому размещение растений там позволит им поглощать тепло без дополнительных затрат. Дополнительно можете применить лайфхак с пузырчатой пленкой.

Обогревайте помещение

Использование обогревателей — более затратная идея для поддержания правильной температуры. При их использовании следите за тем, чтобы растения не располагались прямо перед обогревателям.

Аккуратно поливайте комнатные растения

Комнатные растения подвержены чрезмерному поливу в зимние месяцы, так как им не нужно столько воды, сколько весной и летом. Хороший совет — углубить почву примерно на 5 см — если она полностью сухая, значит, ей нужно больше воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы не нуждаются в сложном уходе и чудесно поглощают воду, чем помогают отталкивать конденсат и сырость в доме.