На случай отключения отопления: как сделать необычную грелку из подручных средств
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Для создания грелки понадобиться всего несколько материалов
Готовясь к тяжелой и холодной зиме украинцы придумали множество способов согреться в квартире или доме в случае отключения отопления. Одним из альтернативных источников тепла также может стать самодельная грелка. Создать её можно быстро, а главное — очень просто.
Грелка является многоразовой и не нуждается в воде, от чего её использование становится еще более удобным, передает 24 канал. А для её создания понадобится всего лишь несколько материалов, которые есть едва ли не у каждого в доме.
Что нужно для создания самодельной грелки:
- Ткань — старая наволочка, хлопчатобумажные носки, старая футболка и т.д;
- Крупа — рис, гречка, перловка, а также другие крупы, которые есть у вас дома;
- Ароматизатор — эфирные масла или сушеные травы (добавляется по желанию).
Как собрать грелку:
- Из ткани необходимо сделать мешочек. Можно использовать носок или же сшить его из ткани. Одна сторона должна быть открыта, чтобы осталось отверстие;
- В мешочек нужно насыпать крупу (и по желанию сухие травы для аромата);
- Отверстие необходимо зашить и по желанию самодельную грелку можно оформить различными способами;
- Готовое изделие нужно положить в микроволновку или на поверхность буржуйки на пару минут;
- Затем следует осторожно достать грелку и положить её под одеяло.
Самодельная грелка может сохранять тепло до получаса. Использовать её можно многократно. Для этого ее просто нужно будет еще раз разогреть.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как быстро и эффективно утеплить окна зимой.
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