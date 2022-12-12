На случай отключения отопления: как сделать необычную грелку из подручных средств

Для создания грелки понадобиться всего несколько материалов

Готовясь к тяжелой и холодной зиме украинцы придумали множество способов согреться в квартире или доме в случае отключения отопления. Одним из альтернативных источников тепла также может стать самодельная грелка. Создать её можно быстро, а главное — очень просто.

Грелка является многоразовой и не нуждается в воде, от чего её использование становится еще более удобным, передает 24 канал. А для её создания понадобится всего лишь несколько материалов, которые есть едва ли не у каждого в доме.

Что нужно для создания самодельной грелки:

Ткань — старая наволочка, хлопчатобумажные носки, старая футболка и т.д;

Крупа — рис, гречка, перловка, а также другие крупы, которые есть у вас дома;

Ароматизатор — эфирные масла или сушеные травы (добавляется по желанию).

Как собрать грелку:

Из ткани необходимо сделать мешочек. Можно использовать носок или же сшить его из ткани. Одна сторона должна быть открыта, чтобы осталось отверстие;

В мешочек нужно насыпать крупу (и по желанию сухие травы для аромата);

Отверстие необходимо зашить и по желанию самодельную грелку можно оформить различными способами;

Готовое изделие нужно положить в микроволновку или на поверхность буржуйки на пару минут;

Затем следует осторожно достать грелку и положить её под одеяло.

Самодельная грелка может сохранять тепло до получаса. Использовать её можно многократно. Для этого ее просто нужно будет еще раз разогреть.

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