Миссия — пережить праздники: в начале января Землю накроет магнитная буря

Магнитная буря накроет Землю в самом начале года

До конца 2022 года солнечная активность еще доставит неприятности метеочувствительным людям, вызвав на Земле магнитную бурю, но не стоит ждать поблажек и от января, возмущения в котором начнутся чуть ли не с первых дней.

Как сообщают Факты, январь 2023 года принесет с собой два опасных периода, и оба они ожидаются в первой половине месяца, а потому стоит подготовить себя к возможным проблемам заранее.

Первая магнитная буря ожидается в период с 3 по 5 января. Она, как прогнозируется, будет средней интенсивности, что может негативно сказаться на самочувствии беременных женщин, пожилых людей и просто зависимых от погодных условий.

Еще одна буря начнется 10 января и закончится 12 числа. Ее интенсивность будет слабой, а потому такого эффекта, как первая, она не произведет.

Вторая половина месяца геомагнитной активностью похвастаться не сможет, так что чувствительные люди смогут не беспокоится по поводу неприятных ощущений.

Как известно, магнитные бури являются следствием воздействия солнечного ветра на магнитное поле Земли. Именно эти возмущения называются бурями и могут влиять как на самочувствие некоторых категорий людей, так и на работу точной аппаратуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как себя проявляют магнитные бури, а также как защитить себя от их воздействия.