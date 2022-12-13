Что делать, если промокли ноги: полезный зимний лайфхак

В лужу из талого снега все наступали

Если зимой у вас промокла обувь, нет ничего проще, как высушить пару на батарее или другими домашними способами. Более неприятная ситуация складывается, когда из-за снега уже промокают ваши ноги — вам становится неуютно, ногам холодно, а домой еще идти и идти. Как спасаться?

Чтобы предотвратить это, хорошей идеей будет нанести на обувь водоотталкивающую пропитку, пишет green-battery. Однако если вода добралась до ног, будет полезно воспользоваться следующим зимним лайфхаком.

Что делать, если промокли ноги из-за снега

На голые ноги наденьте полиэтиленовые пакеты из ближайшего продуктового магазина. Натяните сверху носки и ботинки. А чтобы ногам было не так холодно, носите теплые флисовые носки. Они сохраняют тепло лучше, чем шерстяные изделия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеваться зимой, чтобы не мерзнуть. Многослойность поможет согреться, но нужно знать пару нюансов.