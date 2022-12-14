Лучше не рисковать: техника, которую категорически нельзя подключать к генератору

Чтобы избежать поломки техники, важно знать, что можно, а что нельзя подключать к генератору

Чтобы обеспечить себя электричеством во время отключения света, многие украинцы приобрели для дома генератор, ведь это хоть какая-то возможность подзарядить свои гаджеты, приготовить есть или прогреть жилье. Однако мало кто задумывался о том, что не все приборы можно к генераторам подключать, особенно если он бензиновый или дизельный.

Поскольку большая часть генераторов выдают нестабильное напряжение, это означает, что любая бытовая или компьютерная техника, чувствительная к подобному, может просто сгореть, пишет itechua.

Какие приборы нельзя подключать к генераторам

Среди устройств, с которыми надо быть очень осторожными, выделяют:

отопительные котлы,

компьютеры,

медицинское оборудование,

холодильники,

аудио и видеотехника.

Все эти приборы нельзя подключать к обычным бензиновым или дизельным генераторам, по крайней мере, напрямую. Лучше всего заменить их на инверторный, который выдает равномерный ток, ли же купить специальный стабилизатор напряжения.

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