Быстро и легко: как сделать эффективный обогреватель из банки своими руками (видео)

Для создания обогревателя понадобиться всего несколько предметов

Украинцы придумали множество разных способов, как бороться с холодом в доме в случае перебоев с отоплением. Одним из источников тепла могут стать самодельные обогреватели. "Телеграф" расскажет, как быстро и легко создать своими руками спиртовую горелку, которая послужит хорошим обогревателем.

Одним из плюсов такого обогревателя является то, что им можно пользоваться во время отключений света, поскольку он работает не от сети. Кроме того, на нем можно разогреть еду. Также он будет сохранять тепло дольше, нежели керамика, передает БЖ.

Что понадобится для создания обогревателя:

две жестяные банки;

канцелярская кнопка;

этиловый спирт;

фольга;

монетка.

Как собрать обогреватель

отрезать нижнюю часть обеих банок;

проделать дыры в одной из банок по кругу и центру;

на другой банке нужно сделать изгибы, чтобы сложить обе частицы вместе;

залить спирт в горелку;

налить спирт на фольгу;

сверху поставить горелку;

зажечь.

Внимание! Такой обогреватель необходимо держать как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов, а также использовать огнеупорную подставку.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как создать обогреватель своими руками с помощью сковороды и вентилятора. Собрать его можно легко и быстро.