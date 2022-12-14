Как убрать катышки и вернуть форму свитеру, который "сел": 6 правил стирки зимней одежды

Правильная чистка вещей обеспечит их долговечность

Зимний гардероб состоит в основном из натуральных тканей, к примеру, шерсти и кашемира. Такие вещи требуют особого ухода, но свитера и кардиганы необязательно отдавать в химчистку. Соблюдая небольшие правила их можно стирать дома своими силами.

Помимо использования "деликатного режима" при стирке пуховика, важно помнить и о других нюансах. Есть как минимум шесть лайфхаков, которые сохранят качество зимних вещей и упростят процесс стирки, пишет Express.

Уберите катышки

Если вас свитер изрядно поизносился, то воспользуйтесь лайфхаком по удалению катышек. Для этого вам нужна дешевая одноразовая бритва. Положите одежду на плоскую твердую поверхность, возьмите лезвие и осторожно проведите им по одежде. Это удалит любые шерстяные волокна, которые "закашлатились", и вернет вашей одежде мягкое и гладкое состояние. А вот при помощи крючка для вязания можно легко убрать любые затяжки в ткани.

Используйте трюк против усадки вещей

Материалы, в том числе шерсть, как известно, легко "садятся", поэтому при стирке таких вещей лучше соблюдать меры предосторожности. Простой лайфхак спасет вашу одежду:

Смешайте кондиционер с водой и оставьте вещь в растворе на 15 минут. Важно убедиться, что кондиционер смешивается с водой в соотношении 2:3. Это ослабит волокна пряжи, что позволит изменить форму предмета одежды.

Поместите вещь поверх полотенца, прежде чем положить сверху еще одну. Слегка надавите и аккуратно похлопайте, чтобы впитать лишнюю влагу.

Затем осторожно начните растягивать одежду, придавая ей форму, и дайте ей высохнуть естественным путем.

Сделайте пятновыводитель своими руками

Из-за пушистости шерстяных волокон пятна могут быть слишком стойкими, попробуйте их обработать раствором медицинского спирта и разбавленного уксуса в равных пропорциях. С помощью мягкой ткани слегка нанесите пятновыводитель на одежду. Как только пятно начнет исчезать, промойте одежду вручную, используя мыльную воду.

Тщательно чистите кашемир

Самый безопасный и простой способ ухода за кашемировой одеждой — стирать вручную. Наполните миску теплой водой, а также чайной ложкой моющего средства. После того, как вы перемешали раствор, поместите одежду в теплую воду и отожмите ее, чтобы удалить всю грязь. Затем положите на ровную поверхность и дайте высохнуть.

Избегайте сушки в барабане

Сушка на воздухе в хорошо проветриваемом помещении — особенно на свежем воздухе — это лучший способ сохранить форму и материалы ваших шерстяных вещей. Однако не вешайте их на металлические вешалки, так как они могут оставить пятна ржавчины или растяжки на вашей одежде, от которых будет трудно избавиться. Используйте деревянные или мягкие вешалки для легких вещей и кладите более тяжелые вещи на сушку для белья, чтобы их собственный вес не тянул материал вниз и не растягивал его.

Правильно очищайте меховую одежду

Синтетический мех нельзя подвергать воздействию высоких температур, так как это расплавит волокна. Сушилка запрещена. Не используйте кондиционеры для белья или чистящие средства, содержащие хлор и отбеливатели, так как они непоправимо повредят вашу одежду и уменьшат ее мягкость. После высыхания руками разгладьте мех и расчешите любые спутанные участки.

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