Если нет света и газа: каши, которые можно не варить

Есть крупы, которые не нужно варить.

В условиях, когда в любой момент могу отключить свет, очень популярным вопросом становится — как готовить еду, а также что же приготовить. Хорошо, если есть газовая плита, тогда в принципе и проблемы нет, а вот тем у кого такой "привилегии" нет, но есть электроплита, эта информация точно пригодится.

Возможно вы не знали, но практически все популярные каши, которые мы регулярно едим, можно приготовить в холодной воде. Главное знать, как правильно, пишет Ukr.Media. Что это за крупы, рассказываем далее.

Каши, которые можно приготовить в холодной воде

Гречка — достаточно залить крупу чистой водой перед сном. За ночь она впитает жидкость, набухнет и станет пригодной для употребления.

Кускус — залейте крупу водой так, чтобы она полностью покрывала ее. Можно использовать как холодную, так и горячую воду. После накройте кастрюлю или тарелку с крышкой кашей и дайте ей 15 минут настояться.

Овсяные хлопья — ту крупу, которая предназначена для варки, можно также залить холодной водой на ночь.

Манную кашу можно замочить на 15-20 минут в воде или молоке.

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