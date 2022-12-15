Не только фольгу: что поместить за батарею, чтобы в доме стало теплее (видео)

Недорогие подручные предметы повысят температуру в комнате

Чтобы зимой не мерзнуть в доме, важно утеплить окна и двери, а также избегать сквозняков и сохранять тепло в комнатах. Батареи могут работать более мощно, если провернуть один несложный трюк с помощью фольги и картона.

О ловком лайфхаке, который поможет утеплить дом в зимнее время года, рассказывает издание Express. Многие уже давно используют теплоотражающие экраны или же просто фольгу. Но не все в курсе, что лучший эффект можно достигнуть при дополнительном использовании обычного картона.

Суть способа очень проста: возьмите старый картон, оторвите немного фольги и оберните ею картон. Затем поместите лист за радиатор. Изолирующая способность картона и отражающее свойство фольги помогут получать больше тепла. Фольга предотвращает утечку тепла в стену и отражает его обратно в помещение. Этот прием снижает потери "плюса", так как около 40% выделяемого тепла направляется на стену, а фольга отражает 95% этого тепла в сторону помещения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что утеплить окна в доме можно с помощью подручных предметов, на помощь придет лайфхак с пупырчатой пленкой. А также мы писали, как пережить зиму без отопления.