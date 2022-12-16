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Как не шлепнуться в гололед: эти советы спасут вашу попу и не только

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Как не упасть на льду - зимний лайфхак
Как не упасть на льду - зимний лайфхак

Научитесь ходить правильно по льду

Снег и гололед уже пожаловали в нашу страну, поэтому пора воплощать зимние лайфхаки по полной. Особенно, что касается осторожного поведения и правильной ходьбы зимой.

Как мы знаем, а кто-то уже и прочувствовал на себе, во время гололеда резко возрастает риск упасть и травмироваться. Конечно, одно дело попасть в смешное видео, которое завирусится в сети, а совсем другое — серьезно себя покалечить. Поэтому, чтобы снизить риск шлепнуться, необходимо просто правильно передвигаться по скользкой дороге, пишет radiotrek.

Как правильно ходить по льду, чтобы не упасть

  • передвигаться медленно, делать маленькие шаги
  • держать колени расслабленными и немного изогнутыми
  • руки не должны быть в карманах
  • если потеряли равновесие – присядьте: это снизит высоту падения
  • недопустимо во время ходьбы отвлекаться на гаджеты
  • выбирайте обувь без каблуков, с рельефной подошвой

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если промокли ноги в зимней обуви на улице.

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#Зима #Лайфхаки #Лёд