Как не шлепнуться в гололед: эти советы спасут вашу попу и не только

Научитесь ходить правильно по льду

Снег и гололед уже пожаловали в нашу страну, поэтому пора воплощать зимние лайфхаки по полной. Особенно, что касается осторожного поведения и правильной ходьбы зимой.

Как мы знаем, а кто-то уже и прочувствовал на себе, во время гололеда резко возрастает риск упасть и травмироваться. Конечно, одно дело попасть в смешное видео, которое завирусится в сети, а совсем другое — серьезно себя покалечить. Поэтому, чтобы снизить риск шлепнуться, необходимо просто правильно передвигаться по скользкой дороге, пишет radiotrek.

Как правильно ходить по льду, чтобы не упасть

передвигаться медленно, делать маленькие шаги

держать колени расслабленными и немного изогнутыми

руки не должны быть в карманах

если потеряли равновесие – присядьте: это снизит высоту падения

недопустимо во время ходьбы отвлекаться на гаджеты

выбирайте обувь без каблуков, с рельефной подошвой

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если промокли ноги в зимней обуви на улице.