Как не шлепнуться в гололед: эти советы спасут вашу попу и не только
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Научитесь ходить правильно по льду
Снег и гололед уже пожаловали в нашу страну, поэтому пора воплощать зимние лайфхаки по полной. Особенно, что касается осторожного поведения и правильной ходьбы зимой.
Как мы знаем, а кто-то уже и прочувствовал на себе, во время гололеда резко возрастает риск упасть и травмироваться. Конечно, одно дело попасть в смешное видео, которое завирусится в сети, а совсем другое — серьезно себя покалечить. Поэтому, чтобы снизить риск шлепнуться, необходимо просто правильно передвигаться по скользкой дороге, пишет radiotrek.
Как правильно ходить по льду, чтобы не упасть
- передвигаться медленно, делать маленькие шаги
- держать колени расслабленными и немного изогнутыми
- руки не должны быть в карманах
- если потеряли равновесие – присядьте: это снизит высоту падения
- недопустимо во время ходьбы отвлекаться на гаджеты
- выбирайте обувь без каблуков, с рельефной подошвой
Ранее "Телеграф" писал, что делать, если промокли ноги в зимней обуви на улице.