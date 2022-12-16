Поможет согреться без отопления: как сделать небольшой, но эффективный обогреватель (видео)

Для создания обогревателя понадобится совсем немного времени

В связи с российскими массированными обстрелами украинской энергосистемы Украины многих наших граждан не перестает волновать вопрос альтернативных источников тепла и света. Одним из таких может стать небольшой обогреватель, который можно сделать самостоятельно в кратчайшие сроки и из подручных предметов.

Новым полезным лайфхаком поделился известный украинский блогер на своем YouTube-канале. Как отмечается в видео, с помощью такого приспособления можно не только согреться, но и заполнить светом помещение.

Что понадобится для создания мини-обогревателя

cтеклянная банка с металлической крышкой;

растительное масло;

шнур из натуральных тканей (например шнурок от кофты) или толстый фитиль;

металлическая банка;

плотная дощечка,

металлический уголок или изогнутый кусок металла, который можно приделать к дощечке.

Как сделать обогреватель своими руками

наполнить стеклянную банку маслом;

проткнуть металлическую крышку;

через получившееся отверстие продеть шнурок или фитиль;

прикрутить к дощечке металлическую пластину;

на другом конце дощечки закрепите консервную банку дном вверх;

положить кусок фольги на дно банки.

Готово. Тепло от свечи свечи будет подниматься вверх к банке, а от её стен расходится в разные стороны.

Отметим , что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать небольшой обогреватель, на котором даже можно приготовить пищу.

Также мы сообщали о том, как сделать небольшой, но эффективный обогреватель своими руками.