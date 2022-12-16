Поможет согреться без отопления: как сделать небольшой, но эффективный обогреватель (видео)
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Для создания обогревателя понадобится совсем немного времени
В связи с российскими массированными обстрелами украинской энергосистемы Украины многих наших граждан не перестает волновать вопрос альтернативных источников тепла и света. Одним из таких может стать небольшой обогреватель, который можно сделать самостоятельно в кратчайшие сроки и из подручных предметов.
Новым полезным лайфхаком поделился известный украинский блогер на своем YouTube-канале. Как отмечается в видео, с помощью такого приспособления можно не только согреться, но и заполнить светом помещение.
Что понадобится для создания мини-обогревателя
- cтеклянная банка с металлической крышкой;
- растительное масло;
- шнур из натуральных тканей (например шнурок от кофты) или толстый фитиль;
- металлическая банка;
- плотная дощечка,
- металлический уголок или изогнутый кусок металла, который можно приделать к дощечке.
Как сделать обогреватель своими руками
- наполнить стеклянную банку маслом;
- проткнуть металлическую крышку;
- через получившееся отверстие продеть шнурок или фитиль;
- прикрутить к дощечке металлическую пластину;
- на другом конце дощечки закрепите консервную банку дном вверх;
- положить кусок фольги на дно банки.
Готово. Тепло от свечи свечи будет подниматься вверх к банке, а от её стен расходится в разные стороны.
Отметим, что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.
Напомним, ранее мы писали о том, как сделать небольшой обогреватель, на котором даже можно приготовить пищу.
Также мы сообщали о том, как сделать небольшой, но эффективный обогреватель своими руками.