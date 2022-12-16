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Поможет согреться без отопления: как сделать небольшой, но эффективный обогреватель (видео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Обогреватель своими руками Новость обновлена 16 декабря 2022, 15:16
Обогреватель своими руками. Фото SlivkiShow

Для создания обогревателя понадобится совсем немного времени

В связи с российскими массированными обстрелами украинской энергосистемы Украины многих наших граждан не перестает волновать вопрос альтернативных источников тепла и света. Одним из таких может стать небольшой обогреватель, который можно сделать самостоятельно в кратчайшие сроки и из подручных предметов.

Новым полезным лайфхаком поделился известный украинский блогер на своем YouTube-канале. Как отмечается в видео, с помощью такого приспособления можно не только согреться, но и заполнить светом помещение.

Что понадобится для создания мини-обогревателя

  • cтеклянная банка с металлической крышкой;
  • растительное масло;
  • шнур из натуральных тканей (например шнурок от кофты) или толстый фитиль;
  • металлическая банка;
  • плотная дощечка,
  • металлический уголок или изогнутый кусок металла, который можно приделать к дощечке.

Как сделать обогреватель своими руками

  • наполнить стеклянную банку маслом;
  • проткнуть металлическую крышку;
  • через получившееся отверстие продеть шнурок или фитиль;
  • прикрутить к дощечке металлическую пластину;
  • на другом конце дощечки закрепите консервную банку дном вверх;
  • положить кусок фольги на дно банки.

Готово. Тепло от свечи свечи будет подниматься вверх к банке, а от её стен расходится в разные стороны.

Отметим, что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать небольшой обогреватель, на котором даже можно приготовить пищу.

Также мы сообщали о том, как сделать небольшой, но эффективный обогреватель своими руками.

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#Отопление #своими руками #Лайфхак #Обогреватель