День святой Варвары 17 декабря: что строго запрещено делать в этот праздник

Большим грехом для женщин в этот день считается стирка белья

В эту субботу, 17 декабря, согласно церковному календарю, православная церковь почитает память великомученицы Варвары Илиопольской. Святая считается не только покровительницей женщин, но и строителей, шахтеров, ремесленников.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях Дня великомученицы Варвары, а также, что запрещено делать 17 декабря, чтобы не лишится удачи и благополучия. Особенно женщинам.

День святой Варвары 17 декабря: традиции

Этот праздник также получил названия Варварин день, Бабин день или Варварины морозы. Женщины просят в этот праздник у святой перед иконой о счастье, удачном замужестве, беременности, об исцелении от болезней и здоровье ребенка. Мужчины молятся о защите, помощи в нелегком деле.

В отличие от других подобных праздников, в этот день женщинам можно шить и вышивать. Раньше молодые девушки часто собирались и проводили совместное время за рукоделием.

Что нельзя делать в День святой Варвары-2022: запреты

Стирать, белить и месить глину, и заниматься другим схожим ремеслом.

Заниматься работой по дому.

Ругаться, ссориться, злословить и желать другим зла.

Наши предки в этот праздник старались не выходить из дому без необходимости.

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