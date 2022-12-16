День святой Варвары 17 декабря: что строго запрещено делать в этот праздник
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Большим грехом для женщин в этот день считается стирка белья
В эту субботу, 17 декабря, согласно церковному календарю, православная церковь почитает память великомученицы Варвары Илиопольской. Святая считается не только покровительницей женщин, но и строителей, шахтеров, ремесленников.
"Телеграф" рассказывает о главных традициях Дня великомученицы Варвары, а также, что запрещено делать 17 декабря, чтобы не лишится удачи и благополучия. Особенно женщинам.
День святой Варвары 17 декабря: традиции
Этот праздник также получил названия Варварин день, Бабин день или Варварины морозы. Женщины просят в этот праздник у святой перед иконой о счастье, удачном замужестве, беременности, об исцелении от болезней и здоровье ребенка. Мужчины молятся о защите, помощи в нелегком деле.
В отличие от других подобных праздников, в этот день женщинам можно шить и вышивать. Раньше молодые девушки часто собирались и проводили совместное время за рукоделием.
Что нельзя делать в День святой Варвары-2022: запреты
- Стирать, белить и месить глину, и заниматься другим схожим ремеслом.
- Заниматься работой по дому.
- Ругаться, ссориться, злословить и желать другим зла.
- Наши предки в этот праздник старались не выходить из дому без необходимости.
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