Не забывайте мамино правило: пять способов, как не замерзнуть на улице

Стоит придерживаться несколько небанальных правил

Зима пришла. Конечно, не все украинцы в восторге, ведь в это время мы намного чаще мерзнем и ищем способы хоть немного согреться как в помещении, так и на улице.

Чтобы не превратиться в кусочек льда на улице, стоит придерживаться нескольких очень простых правил. О том, как быстрее согреться, пишет unian.

Как быстро согреться на улице

Поешьте горяченького перед выходом на улицу. Так пища даст дополнительную энергию, часть которой пойдет на обогрев вашего тела. Черный шоколад поможет поддержать температуру тела на должном уровне. Так что держите при себе небольшую плитку. Не нервничайте на морозе. Стрессы могут охладить ваше тело, поэтому лучше постараться расслабиться: напрягите мышцы, а затем резко расслабьте их. Купите соляную грелку. В лютые морозы на улице первыми страдают конечности, поэтому согревайте такой грелкой руки и ноги. Не забывайте мамино правило — обязательно одевайте шапку. Без теплого головного убора ваше тело будет быстро охлаждаться.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если промокли ноги в зимней обуви на улице.