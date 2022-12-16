Не забывайте мамино правило: пять способов, как не замерзнуть на улице
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Стоит придерживаться несколько небанальных правил
Зима пришла. Конечно, не все украинцы в восторге, ведь в это время мы намного чаще мерзнем и ищем способы хоть немного согреться как в помещении, так и на улице.
Чтобы не превратиться в кусочек льда на улице, стоит придерживаться нескольких очень простых правил. О том, как быстрее согреться, пишет unian.
Как быстро согреться на улице
- Поешьте горяченького перед выходом на улицу. Так пища даст дополнительную энергию, часть которой пойдет на обогрев вашего тела.
- Черный шоколад поможет поддержать температуру тела на должном уровне. Так что держите при себе небольшую плитку.
- Не нервничайте на морозе. Стрессы могут охладить ваше тело, поэтому лучше постараться расслабиться: напрягите мышцы, а затем резко расслабьте их.
- Купите соляную грелку. В лютые морозы на улице первыми страдают конечности, поэтому согревайте такой грелкой руки и ноги.
- Не забывайте мамино правило — обязательно одевайте шапку. Без теплого головного убора ваше тело будет быстро охлаждаться.
Ранее "Телеграф" писал, что делать, если промокли ноги в зимней обуви на улице.