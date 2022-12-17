Зимнее солнцестояние 2022: когда будет самый короткий день и что запрещено в него делать

С днем зимнего солнцестояние связано много традиций

Вслед за декабрьским снежным полнолунием ожидается еще одно важное событие – зимнее солнцестояние. С астрономической точки зрения оно знаменует собой начало зимы. Это самый короткий день и самая длинная ночь в году. В 2022 году день зимнего солнцестояния наступит 21 декабря.

"Телеграф" рассказывает, что означает зимнее солнцестояние, когда оно произойдет, как повлияет на нас и от каких дел в эту дату лучше отказаться. С древних времен солнцестояние играло важную роль во многих культурах и было связано с интересными традициями.

День зимнего солнцестояния: дата и значение

Так, украинцы встретят день зимнего солнцестояния 21 декабря 2022 года в 23:47 по Киеву. Зимнее солнцестояние — это день с наименьшим количеством солнечного света в течение всего года, что делает его самым коротким днем в году. Однако после этой даты дни снова начинают становиться длиннее, пока мы не достигнем летнего солнцестояния — самого длинного дня в году (в 2023 году – 21 июня).

Мы часто думаем о зимнем солнцестоянии как о событии, которое охватывает весь календарный день, но на самом деле солнцестояние длится всего мгновение. Это точный момент, когда полушарие наклонено настолько далеко от Солнца, насколько это возможно.

Положение Солнца и Земли в дни солнцестояния и равноденствия

Термин "солнцестояние" происходит от латинских слов "sol" (Солнце) и "sistere" (стоять на месте), потому что во время солнцестояния угол между солнечными лучами и плоскостью земного экватора (называемый склонением) кажется неподвижным. Так, во время зимнего солнцестояния Солнце появляется в самой низкой точке неба, и кажется, что его полуденная высота остается неизменной.

Зимнее солнцестояние: традиции

Зимнее солнцестояние отмечается в культурах и религиях всего мира различными традициями и праздниками, некоторые народы считали эту дату мистической и связывали с неким возрождением Солнца. Древний человек отслеживал дни, наблюдая за Солнцем. По одной из версий, Стоунхендж был возведен, чтобы следить за ежегодным движением этой звезды.

Одним из наиболее известных традиционных наименований зимнего солнцестояния является Йоль, который впервые праздновался еще в пятом веке германскими язычниками как праздник середины зимы. Фермеры и местные жители собирались у языческого храма, принося еду, выпивку и домашний скот для принесения в жертву. Когда христианство распространилось по всей Европе, многие языческие традиции зимнего солнцестояния были включены в празднование Рождества.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния мы получаем наименьшее количество солнечного света, поэтому, как правило, больше спим и чувствуем себя менее энергичными, к слову, как и наши домашние животные. Те, кто прислушиваются к понятиям астрологии и эзотерики, считают день зимнего солнцестояния особенным в энергетическом плане. Считается, что желание, загаданное в эту дату, обязательно осуществится. Многие стараются в этот день начать важный проект или перейти на новый уровень отношений с партнером, веря, что это идеальное время для любых начинаний. Обычно зимнее солнцестояние проводят в кругу близких в домашней уютной обстановке. Накануне 21 декабря можно устроить уборку в доме и избавиться от хлама, а также подвести итога текущего года и начать составлять планы на новый. Хорошее занятие в эту дату – украсить свое жилище или поставить елку к Новому 2023 году.

Как и вокруг любого праздника существует ряд запретов, к которым могут прислушиваться люди в день зимнего солнцестояния.

Что нельзя делать 21 декабря на зимнее солнцестояние:

Употреблять алкоголь и жирную пищу.

Устраивать шумные вечеринки и застолья.

Жадничать и отказывать в помощи.

Оставаться должником.

Злиться и нервничать.

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