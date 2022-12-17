Зачем хранить бутылки с водой в морозилке: лайфхак, который "спасет" ваши продукты

Благодаря этому способу можно не бояться, что ваши запасы пропадут

Увы, но пока украинцы живут в таких реалиях, что в любой момент могут выключить свет совсем не по графику. Хорошо, когда есть генератор, однако к примеру холодильник не рекомендуют к нему подключать. Что же тогда делать с продуктами?

Наверняка ведь у многих, к тому же в преддверии новогодних праздников, в холодильниках хранится запас продуктов. Так вот более опытные домохозяйки уже давно положили в морозилки несколько бутылок с водой, сообщает Ukr.Media. Для чего они — читайте далее.

Зачем хранить бутылки с водой в морозилке

В принципе, современные холодильники и морозильные камеры могут продержать холод без света несколько часов, но вот при длительных отключениях электричества, чтобы сохранить свои продукты, нужно приборам "помочь". Именно для этого и нужны бутылки с замороженной водой.

Обложите бутылками с водой замороженное мясо или любые другие продукты, и это позволит увеличить их срок хранения, если электричество пропадет надолго. Вот только нужно быть аккуратнее, чтобы не залить соседей, ведь вода со временем будет таять.

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