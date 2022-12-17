Как правильно проветривать квартиру зимой: немецкий метод

Для хорошего воздухообмена бывает достаточно пяти минут

Проветривание — обязательный элемент поддержания микроклимата в доме даже зимой. Пренебрежение им — одна из причин сырости в доме и конденсата на окнах. Но зимой так не хочется выпускать тепло из квартиры. Для этого есть определенные правила зимнего проветривания. Ими активно пользуются в Европе, а в Германии уделяли особое внимание во время пика эпидемии коронавируса.

В немецкой методике проветривания есть свои правила. Они касаются количества раз и длительности проветривания.

Сколько нужно проветривать квартиру зимой и осенью

Ниже 0 градусов — окна следует открывать только на 5 минут.

При температуре от 0 до 10 градусов — достаточно проветривания в течение примерно 10 минут.

Более 10 градусов — окна можно открыть примерно на 15 минут.

Что касается частоты проветриваний, то рекомендуется делать это не менее 3 раз в день, а лучше — 5. Если вы дома — это сделать просто, но если вы весь день на работе, то и проветриваний нужно меньше. Необходимый минимум: утром после пробуждения, когда вы возвращаетесь домой с работы, и еще раз перед сном.

Чтобы получить максимальный эффект немцы практикуют "залповое" проветривание, когда на 5 минут открываются окна в противоположных комнатах, а если на одну сторону, то и входная дверь. Важно, чтобы доступу воздуха ничего не мешало и окно было открыто полностью.

Если у вас уже есть плесень на стенах, с ней можно справиться народными средствами или магазинными химикатами. Чтобы минимизировать риск на будущее, стоит уделять проветриванию внимание. Чтобы убрать лишнюю влагу можно воспользоваться простым лайфхаком.