Как правильно замораживать яйца и молочные продукты: полезные советы запасливым домохозяйкам

Советы по замораживанию яиц, молока и других молочных продуктов

У запасливых домохозяек всегда дома есть что покушать, ведь они заготавливают заготовки еще с лета. А благодаря нескольким простым правилам хранения, к примеру картофеля и моркови, овощи и многие другие продукты могут храниться годами. И сегодня мы хотим поговорить про яйца и молочные продукты.

Да, заморозить можно даже яйца, пишет Ukr.Media. Однако их главное правильно замораживать, так же как и любые молочные продукты. Как это делать — читайте далее.

Как правильно заморозить молочные продукты

Молоко — лучше всего замораживать в пластиковом контейнере с завинчивающейся крышкой. Важно также, чтобы емкость не была заполнена до предела. Перед тем как воспользоваться замороженным молоком, его нужно будет выложить в холодильник, и подождать пока оно полностью разморозится. Срок хранения согласно этим правилам — до 4 месяцев.

Сыр — самый простой способ это нарезать его ломтиками или натереть, а после разложить по пакетам. Стоит отметить, что после заморозки сыр станет чуть-чуть более зернистым. Также важно отметить, что чем выше процент жирности сыра, тем меньше времени храниться. Средний срок хранения – один месяц.

— самый простой способ это нарезать его ломтиками или натереть, а после разложить по пакетам. Стоит отметить, что после заморозки сыр станет чуть-чуть более зернистым. Также важно отметить, что чем выше процент жирности сыра, тем меньше времени храниться. Средний срок хранения – один месяц. Масло — заверните масло в герметичный пакет и поместите его в морозильную камеру.

Как правильно заморозить яйца

Да, яйца тоже можно замораживать, однако только не свежие яйца в скорлупе. Сначала их следует взбить, а затем аккуратно перемешать и распределить в контейнере. Также, если вам нужно, м можно разделить белки и желтки и заморозить их отдельно. Только помните, что белки можно хранить и целый год, а вот желтки плохо замораживаются. Не разделенная яичная смесь может храниться 1-2 месяца.

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