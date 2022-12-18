Как утеплить окна и устранить продувы всего одним способом: результат будет заметен моментально

В окна перестанет дуть, а подоконник станет гораздо теплее

Наверняка вы сталкивались с проблемой, когда из окна начинает дуть холодный воздух, подоконники становятся холодными, а температура в помещении начинает снижаться. Следует предпринять простые меры по утеплению окон.

Подобная проблема возникает из-за желания некоторых мастеров сэкономить на расходных материалах при установке окон, пишет cpykami. Чтобы узнать это, достаточно разобрать окно со стороны улицы. Там будет видно, есть ли под отливом монтажная пена. Если нет, значит окна не утеплены, поэтому устраняем эту неприятность.

Как утеплить окна и устранить продувы

Откручиваем отлив со стороны улицы. Если на отливе была полоса монтажной пены, срезаем ее ножом. Поверхность отлива обрабатываем жесткой щеткой и наждачной бумагой. Тщательно протираем поверхность. Можно использовать пылесос и веник, чтобы удалить частички пыли и другой мелкий мусор. Заполняем все щели с помощью зимней монтажной пены. Увлажняем нижнюю часть отлива, после чего устанавливаем его на место.

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