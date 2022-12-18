Могут справиться копеечные средства: как избавиться от запотевания очков

Под рукой не всегда есть специальные спреи — на помощь приходят мыло и глицерин

Какие бы модные не были очки, с приходом холодов их обладатели сталкиваются с общей проблемой — запотевание. Справиться с проблемой можно разными средствами, и если оптика недоступна, среди них есть и весьма простые из подручных средств.

У весьма дорогих марок есть качественное противозапотевающее покрытие, которое активируется специальной жидкостью. Но доступны они не всем. На помощь приходят спреи из оптики. Ими обрабатывают очки с внутренней стороны. К народным средствам против запотевания очков относят различные моющие и глицерин.

Как спасти очки от запотевания:

твердое мыло — по влажной поверхности нанести несколько штрихов и затем протереть насухо,

шампунь для волос или жидкое мыло — развести 1:1 с водой и мягкой тряпочкой протереть полученным раствором, вытереть насухо,

глицерин из аптеки — средством комнатной температуры нанести тряпочкой по обе стороны стекла, растереть, дать высохнуть, а затем протереть сухой тряпочкой.

В сети иногда встречаются советы использовать зубную пасту или автомобильные спреи, но делать этого не стоит. В пасте могут быть абразивные частицы, которые повредят покрытие линзы, а автомобильные средства не предназначены для использования близко к глазам — у них есть ядовитые пары.

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