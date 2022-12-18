Как предотвратить образование конденсата на окнах: три рабочих способа
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Убрать лишнюю влагу можно с помощью подручных средств
Из-за чрезмерной влажности в доме может образовываться опасная плесень. Поэтому если на окнах, пластиковых или деревянных, скапливается конденсат, нужно действовать быстро.
Стекла будут сухими, а на подоконнике перестанет скапливаться влага, пишет express, если воспользоваться несколькими лайфхаками. Есть три способа против конденсата на окнах.
Как избавиться от конденсата на окнах
- Оставьте на подоконнике пищевую соду. Она отлично впитывает влагу и предотвращает появление конденсата.
- На подоконнике можно оставить и обычную соль. Насыпьте ее в любую емкость. Соль будет впитывать влагу, поэтому отлично справится со своей задачей.
- Инвестируйте в осушитель воздуха. Это устройство избавит вас от плесени и сырости в комнате.
Ранее "Телеграф" писал, как высушить белье, чтобы в доме не образовалась плесень.