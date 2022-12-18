Как предотвратить образование конденсата на окнах: три рабочих способа

Убрать лишнюю влагу можно с помощью подручных средств

Из-за чрезмерной влажности в доме может образовываться опасная плесень. Поэтому если на окнах, пластиковых или деревянных, скапливается конденсат, нужно действовать быстро.

Стекла будут сухими, а на подоконнике перестанет скапливаться влага, пишет express, если воспользоваться несколькими лайфхаками. Есть три способа против конденсата на окнах.

Как избавиться от конденсата на окнах

Оставьте на подоконнике пищевую соду. Она отлично впитывает влагу и предотвращает появление конденсата. На подоконнике можно оставить и обычную соль. Насыпьте ее в любую емкость. Соль будет впитывать влагу, поэтому отлично справится со своей задачей. Инвестируйте в осушитель воздуха. Это устройство избавит вас от плесени и сырости в комнате.

Ранее "Телеграф" писал, как высушить белье, чтобы в доме не образовалась плесень.