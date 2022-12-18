В гололед без переломов и ушибов: как защитить себя зимой от падений

Несколько советов, которые помогут уберечься от травм

Текущая зима согласно прогнозам синоптиков ожидается весьма теплой, что имеет свои плюсы, но и опасные минусы. В частности даже в январе температура воздуха днем будет подниматься в "плюс" днем и опускаться в "минус" ночью, то есть значительно возрастет вероятность гололеда и как следствие создания условий, в которых легко получить травму от падения.

Как говорится в материале HOCHU, есть несколько простых правил, которые снизят риски падения, а заодно уберегут от "острых впечатлений" и путевки в травмпункт.

В частности важно помнить о правилах правильной ходьбы, а именно необходимо:

делать маленькие шаги и идти медленно;

держать колени полусогнутыми, а ноги расслабленными;

не держать руки в карманах;

не отвлекаться на посторонние вещи и особенно не смотреть в телефон.

Если падения все же избежать не удалось, то стоит попытаться присесть, чтобы уменьшить высоту падения.

Многое также зависит от обуви, поскольку скользкая подошва лишь увеличит риски получения травмы. В частности рекомендуется выбирать обувь с мягкой микропористой подошвой без высоких каблуков.

Есть также небольшие лайфхаки, которые помогут снизить "скользкость" подошвы. К примеру можно нанести клей "Момент" на подошву и прислонить ее к песку или натереть подошву наждачной бумагой, чтобы увеличить ее рифленость.

Впрочем, никакие самодельные методы не дадут такой эффективности, как покупка специальных ледоступов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, чтобы обувь не промокала от слякоти, а также если ноги все же промокли.