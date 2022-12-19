Готовим технику на даче к зимовке: что сделать с холодильником, чтобы он не сломался

Размещать холодильник зимой в неотапливаемом помещении нежелательно, но при соблюдении правил можно

Уже давно закончились основные садово-огородные работы, а это значит, что дачникам уже нечего делать в селах, и они постепенно возвращаются в города. Однако правильно ли просто так оставлять в неотапливаемом доме технику? Сразу говорим нет — и рассказываем, что нужно сделать, чтобы техника до весны не сламалась.

Если телевизор, микроволновку и другие небольшие приборы еще можно увезти с собой, то вот с холодильником так поступить не просто. Поэтому, если вы не хотите покупать на дачу новый, следуйте следующим советам по его хранению зимой.

Как оставить холодильник на зиму на даче, чтобы не сломался

Первое и самое важное, о чем нужно помнить, — технику нужно обязательно выключить и разморозить, как только температура опустится ниже пяти градусов. Также необходимо удалить всю влагу.

Дверцы лучше оставить приоткрытыми — это убережет технику от плесени. Кроме того, холодильник рекомендуется накрыть тканью.

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