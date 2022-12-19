Британка год жила без отопления: она поделилась практичными советами

Автор блога обсуждает с подписчиками различные способы провести время с пользой и утеплиться

Британка Керолин Андерсон провела без центрального отопления целый год и поделилась своим опытом. Для тех, кто вынужден жить без отопления или в условиях его экономии у нее есть ряд рекомендаций.

Свой опыт женщина описывает в соцсети ТикТок. Также она отвечает на вопросы читателей и делится практическими советами, например — утеплить плохие окна или завесить их чем-то, а также дает советы по времяпрепровождению во время проблем с электричеством.

Как жить без отопления:

Обратите внимание на конденсат — его нужно убирать каждый день, даже если это нужно делать вручную. Из-за сырости и влаги в доме будет холоднее. "Телеграф" рассказывал как бороться с конденсатом тремя разными способами .

. Утепление. По мнению Андерсон, важно не забывать утеплять голову и область груди и шеи. Кроме одежды не стоит забывать про горячие напитки.

За кожей стоит следить, поскольку на холод и влагу этот орган реагирует по-разному — могут появиться покраснения и шелушения.

Сушка белья — большая проблема в отсутствие отопления. Хуже всего с полотенцами — они не успевают высохнуть между приемами душа.

Если кружки на кухне сильно остыли — они могут лопнуть, когда в них наливают кипяток.

Постель после сна стоит проветривать — если есть серьезный перепад температур, белье может стать влажным из-за конденсата ночью.

Часть продуктов должна храниться при более теплой температуре, например арахисовое масло, чтобы оно сохраняло свои свойства и способность намазываться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать из батареек "вечный фонарик" с импровизированным выключателем — пригодится на случай блекаута. Полезным будет и знание по принципах правильного проветривания зимой — это поможет бороться с конденсатом.