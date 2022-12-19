Как избежать плесени и конденсата в квартире: два простых совета

Нельзя слишком нагревать помещение, а затем давать ему остыть

Чтобы не замерзнуть зимой, можно сделать своими руками небольшой обогреватель. Однако из-за холода и сырости страдают не только люди, но и их жилье. Одной из самых распространенных проблем является плесень.

Хозяйки прибегают к различным средствам, как народным, так и химическим, чтобы избавиться от надоедливой и вредной для здоровья плесени. Но для начала в вашем доме должна быть "идеальная температура", рассказали эксперты Express.

Плесень на стенах и окнах возникает из-за разницы температур в помещении и на улице. По этой же причине на окнах образуется и конденсат. Чтобы избавиться от этих проблем, нужно установить так называемую "идеальную температуру" в помещении.

"Это [разница температур] может привести к сырости, плесени и повреждению подоконников, а также к вздутию деревянных подоконников и полов. Поэтому важно принять превентивные меры, чтобы свести образование конденсата к минимуму", — советуют эксперты.

Оптимальная температура в жилой комнате должна составлять 20 градусов, в детской комнате и ванной — 23 градуса, а на кухне — 16 градусов. Чтобы отрегулировать температуру, нужно установить термостат на батарее на соответствующе деление.

Кроме того, нельзя допускать, чтобы температура в квартире или доме падала ниже 14 градусов. Скачки температуры от очень теплой до очень холодной создают идеальные условия для образования конденсата. Поэтому нужно поддерживать в помещениях "постоянную" температуру, а не слишком нагревать жилье, а потом давать ему остыть.

В особенности это касается комнат, в которых вы не живете или бываете редко. Отсутствие отопления и вентиляции, особенно зимой, может привести к сырости и плесени.

Также избежать появления конденсата и плесени в доме поможет обычное проветривание. Благодаря открытым окнам влажный воздух сможет выходить из помещения, от чего снижается вероятность образования конденсата.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно проветривать квартиру по немецкому методу. Циркуляция воздуха важна для как для жильцов, так и для самого помещения.

Также существуют три народных средства от плесени, которые помогают победить грибок на стенах и окнах.