Как пользоваться свечами, чтобы не устроить пожар: семь важных правил

В Украине растет количество пожаров из-за неправильного использования популярных и недорогих источников освещения

На фоне аварийных отключений света украинцы запасаются альтернативными источниками освещения. Свечи, которые даже можно сделать своими руками, наиболее популярны среди большинства украинцев, но неправильное обращение с ними может привести к фатальным последствиям.

Спасатели отмечают рост количества пожаров из-за неправильного использования газовых горелок и свечей, пишет "Суспільне". Потому рассказываем, как правильно использовать эти источники освещения так, чтобы не устроить пожар, а вы и ваши близкие были в безопасности.

Как правильно пользоваться свечами

Поставить на крепкое основание, чтобы свеча не могла перевернуться. До зажигания свечи обрезать фитиль до 0,5 см. Тушить и выбрасывать свечу, когда остается 2 см парафина/воска. Держать открытый огонь вдали от предметов, которые могут загореться. Не оставлять свечу без присмотра и не ложиться спать, не потушив ее. Держать в недоступном для животных и детей месте. Между свечами расстояние должно быть не менее 10 см.

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