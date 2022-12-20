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Как пользоваться свечами, чтобы не устроить пожар: семь важных правил

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как пользоваться свечами
Как пользоваться свечами. Фото pixabay.com

В Украине растет количество пожаров из-за неправильного использования популярных и недорогих источников освещения

На фоне аварийных отключений света украинцы запасаются альтернативными источниками освещения. Свечи, которые даже можно сделать своими руками, наиболее популярны среди большинства украинцев, но неправильное обращение с ними может привести к фатальным последствиям.

Спасатели отмечают рост количества пожаров из-за неправильного использования газовых горелок и свечей, пишет "Суспільне". Потому рассказываем, как правильно использовать эти источники освещения так, чтобы не устроить пожар, а вы и ваши близкие были в безопасности.

Как правильно пользоваться свечами

  1. Поставить на крепкое основание, чтобы свеча не могла перевернуться.
  2. До зажигания свечи обрезать фитиль до 0,5 см.
  3. Тушить и выбрасывать свечу, когда остается 2 см парафина/воска.
  4. Держать открытый огонь вдали от предметов, которые могут загореться.
  5. Не оставлять свечу без присмотра и не ложиться спать, не потушив ее.
  6. Держать в недоступном для животных и детей месте.
  7. Между свечами расстояние должно быть не менее 10 см.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что приготовить, если отсутствует газ и электричество.

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#Свечи #Пожежа #Безпека