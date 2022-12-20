Простые и практичные советы, как сохранить тепло зимой дома (видео)

Многие из советов можно применить даже если отопление работает, для более комфортной температуры

С приходом зимы многие жители стран мира задумались о том, как сохранить тепло. Своими находками они делятся в ТикТок. Многие рекомендации не настолько актуальны в Украине, поскольку в нашей стране отопление в основном централизованное. Но для тех у кого оно индивидуальное, совет привести в порядок термостаты и проверить систему отопления актуален.

Другие полезные лайфхаки могут пригодиться. Пользователь thatpropertyguy рекомендует помочь батареям. С помощью фольгированного мягкого экрана можно снизить теплопотери. Для этого его размещают за радиатором, блестящей стороной к комнате.

Среди советов также отодвинуть мебель от радиаторов отопления, закрыть окна шторами и жалюзи, утеплить окна и двери и простелить на пол ковер. После готовки блогер рекомендует открывать дверь духовки, а в качестве бонуса напоминает надеть теплые носки на обычные.

Использовать приготовление пищи как дополнительный обогрев советует и медиа-компания attn. В ТикТоке разместили подборку видеосоветов среди которых использовать самодельную рисовую грелку из носка, меньше пить кофе, печь печенье, а также есть более приправленную еду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как справиться с конденсатом на очках зимой. Практичными советами также поделилась и женщина, прожившая без отопления год.