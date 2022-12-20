Три простые уловки, чтобы обогреть дом зимой: тратить целое состояние не придется

Небольшие изменения помогут несколько повысить температуру в помещении

Если в вашем доме холодно зимой, то есть много способов исправить это. Чтобы жилище лучше прогревалось в холодное время года, следуйте некоторым простым советам, и вам не придется покупать обогреватель для повышения температуры в комнатах.

Даже небольшие изменения могут помочь вам согреться и сохранить тепло в доме, пишет издание Express. Есть по меньшей мере три элементарных, но действенных лайфхака, которые способствуют утеплению жилища в зимний период.

Закройте двери в неиспользуемые комнаты

Когда двери в неиспользуемых комнатах остаются закрытыми, это помогает уменьшить площадь помещений в вашем доме, которые вы пытаетесь обогреть. Если в вашем доме нет неиспользуемых комнат, то хотя бы не забывайте закрывать дверь ванной или туалета после использования.

Повесьте шторы

Одним из самых простых изменений, которые вы можете внести в свой дом, чтобы сохранить тепло, является установка штор. Если в вашем доме окна без штор, это будет отводить драгоценное тепло из помещения, а этого никому не нужно. Этот простой и доступный совет увеличивает удержание тепла в помещении, создавая барьер между вашим домом и холодной погодой снаружи. Чтобы действительно изменить ситуацию, лучше всего инвестировать в плотные высококачественные шторы с термоподкладкой для дополнительного тепла. Держите жалюзи и шторы открытыми в те часы дня, когда солнце светит в ваши окна, и закрывайте их, когда оно начинает садиться. Впуская солнечные лучи в свой дом, вы пользуетесь бесплатным солнечным теплом.

Переставьте мебель

Загораживание радиаторов диванами или кроватями может сильно повлиять на температуру в вашей комнате. Возможно, пришло время переставить мебель. Убедитесь, что все радиаторы не заблокированы, и расставьте мебель так, чтобы комната была открытой и ее было легко нагреть.

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