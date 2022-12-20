Как замариновать шампиньоны, чтобы были по вкусу похожи на магазинные: простой рецепт (видео)

Приготовить ароматные и вкусные шампиньоны можно в домашних условиях

Если вы уже начали планировать меню на Новый год 2023 и задумываетесь над идеями праздничных салатов, то стоит заблаговременно заготовить некоторые ингредиенты. Грибы, которые могут входить в состав различных блюд, можно замариновать самостоятельно. По вкусу они будут как магазинные, а то и вкуснее.

Рецепт маринованных шампиньонов публикует кулинарный портал Bene Gusto. Грибы получаются вкусными и ароматными, хотя готовятся быстро и без лишних хлопот. Чтобы не перенасытить вкус, используйте для заготовки не обычный уксус, а яблочный.

Ингредиенты:

1 кг шампиньонов

500 мл воды (для маринада)

1 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

8 горошин черного перца

5 горошин душистого перца

6 ст. л. яблочного уксуса

6 лавровых листочков

2 соцветия гвоздики

6 зубчиков чеснока

Способ приготовления:

Хорошо промыть грибы, удаляя остатки земли. Большие шампиньоны можно разрезать пополам или на четвертинки, так они скорее замаринуются. Маленькие и средние шампиньоны кладите целиком. Грибы сложить в кастрюлю, залить холодной водой и варить в течение 15 минут. Потемневшую воду, в которой варились грибы, слить. Переместить шампиньоны в стеклянную емкость, в которой они будут храниться. В отдельной кастрюле сварить маринад. В холодную воду добавить соль, сахар и все специи по списку, за исключением чеснока. Когда жидкость закипит и соль растворится, добавить уксус и убрать маринад с плиты. В банку с шампиньонами укладываем чеснок. Мелкие зубчики можно класть целиком, если же чеснок большой – лучше нарезать пластинками толщиной по 2-3 мм. Залить содержимое банки горячим маринадом. Добавить перец, гвоздику и лавровый лист, кипевшие в кастрюле. Дать остыть и оставить в сутки в холодильнике. Спустя 2-3 дня можно проводить дегустацию. Хранить такие грибы в холодильнике можно несколько недель.

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