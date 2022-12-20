Как замариновать шампиньоны, чтобы были по вкусу похожи на магазинные: простой рецепт (видео)
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Приготовить ароматные и вкусные шампиньоны можно в домашних условиях
Если вы уже начали планировать меню на Новый год 2023 и задумываетесь над идеями праздничных салатов, то стоит заблаговременно заготовить некоторые ингредиенты. Грибы, которые могут входить в состав различных блюд, можно замариновать самостоятельно. По вкусу они будут как магазинные, а то и вкуснее.
Рецепт маринованных шампиньонов публикует кулинарный портал Bene Gusto. Грибы получаются вкусными и ароматными, хотя готовятся быстро и без лишних хлопот. Чтобы не перенасытить вкус, используйте для заготовки не обычный уксус, а яблочный.
Ингредиенты:
- 1 кг шампиньонов
- 500 мл воды (для маринада)
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. соли
- 8 горошин черного перца
- 5 горошин душистого перца
- 6 ст. л. яблочного уксуса
- 6 лавровых листочков
- 2 соцветия гвоздики
- 6 зубчиков чеснока
Способ приготовления:
- Хорошо промыть грибы, удаляя остатки земли. Большие шампиньоны можно разрезать пополам или на четвертинки, так они скорее замаринуются. Маленькие и средние шампиньоны кладите целиком.
- Грибы сложить в кастрюлю, залить холодной водой и варить в течение 15 минут. Потемневшую воду, в которой варились грибы, слить. Переместить шампиньоны в стеклянную емкость, в которой они будут храниться.
- В отдельной кастрюле сварить маринад. В холодную воду добавить соль, сахар и все специи по списку, за исключением чеснока. Когда жидкость закипит и соль растворится, добавить уксус и убрать маринад с плиты.
- В банку с шампиньонами укладываем чеснок. Мелкие зубчики можно класть целиком, если же чеснок большой – лучше нарезать пластинками толщиной по 2-3 мм.
- Залить содержимое банки горячим маринадом. Добавить перец, гвоздику и лавровый лист, кипевшие в кастрюле.
- Дать остыть и оставить в сутки в холодильнике. Спустя 2-3 дня можно проводить дегустацию. Хранить такие грибы в холодильнике можно несколько недель.
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