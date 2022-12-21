Больше не нужно ставить ботинки под батарею: как быстро высушить обувь после прогулки

Способы, которые и обувь высушат, и их форму не испортят

Зима, снег, лужи — это часто промокшая обувь и мокрые ноги, особенно если прогулка еще была и активной. Хорошо, когда дома есть еще пара обуви, которая сменит мокрую, однако ее может поджидать такая же судьба. Поэтому без сушки не обойтись. Самый распространенный способ — поставить под батарею, но тогда обувь может испортиться. Что же делать? О возможных способах быстрой сушки — читайте далее.

Есть как минимум три способа, которые помогут вам высушить мокрую обувь в достаточно быстрые сроки. Не забудьте перед сушкой извлечь стельки и положить их сушиться в теплое место.

Как высушить обувь без батареи

Одно из самых доступных средств, которое максимально сэкономит ваше время — это электрические сушилки, однако в условиях постоянный отключений света, вариант не особо надежный.

Также из электрических средств отличный девайс — это электрический ковер. Просто включаете ковер в розетку, ставите на него обувь и она себе подсушивается. Однако большой минус — это отключения электричества, из-за чего им не всегда будет возможность воспользоваться.

Ну и "старинный" способ — бумажные полотенца или обычные полотенца. Отличный вариант, который хорошо впитывает влагу. Положите полотенца в обувь, и периодически заменяйте на сухой. Также полотенцем можно обернуть и полностью весь ботинок.

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