Как сделать "дрова" для отопления из старой бумаги: пошаговый "рецепт" (видео)

Вид бумаги роли не играет

В Украине у части граждан из-за проблем с энергоснабжением отсутствует также и отопление. В случае, если ситуация обострится до крайности есть много способов соорудить самодельные обогреватели дома или печи для приготовления пищи и обогрева в открытых помещениях. Важно соблюдать технику безопасности. Но если у вас есть турбо (ракетная) печь, даже сделанная из подручных материалов, ее нужно чем-то топить.

В городе не всегда просто достать нужное количество топлива. Как отмечает "Первобытный выживальщик", прежде чем разбирать мебель можно сделать бревна из бумаги — старых газет, журналов, ненужных книг. Можно сделать одну большую массу, которая будет гореть несколько часов.

Как сделать бумажный брикет для отопления

Вам понадобится пластиковое ведро, старые газеты и журналы, вода.

Сначала вы сделаете отверстия в ведре.

Затем наполняете его рваной бумагой (можно использовать старые счета и все что есть под рукой).

Затем наливаете воду.

После — смешиваете все вместе и измельчаете. Если у вас нет специального оборудования — можно просто порвать бумагу на максимально мелкие клочки и тщательно перемешивать.

Нужно чтобы стекла вода, можно положить сверху пресс.

Достаньте брикет из ведра. Готово, можно использовать в печи или камине!

Как отмечает автор, в зависимости от типа бумаги, она может гореть чисто или выделять много дыма, нужно обеспечить хорошую вентиляцию. Ранее "Телеграф" рассказывал, что обогреватель можно сделать и маленького размера, а топливом выступит подсолнечное масло. Обогреватели также можно делать используя свечи и какую либо емкость типа сковородки или цветочного горшка как теплоотдающую часть.