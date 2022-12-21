Рецепт нежных воздушных котлет: всего один ингредиент сделает их идеальными

Тот, кто попытался сделать это один раз, иначе котлеты уже не готовит

Из обычного фарша можно приготовить много вкусных блюд. Это и тефтельки, и начинка для всевозможных пирожков, и мясные соусы… Но самым популярным вариантом применения фарша все же остается приготовление котлет.

Сегодня рассказываем вам, как сделать котлеты нереально вкусными. По этому рецепту от prostoway они получаются очень нежными и воздушными. А все благодаря одному секретному ингредиенту, о котором мало кто знает.

Подробности приготовления нежных воздушных котлет

Мясо лучше перекручивать самостоятельно. Достаточно подготовить несколько кусочков куриного филе, добавить луковицу и яблоко. Тогда фарш получится очень сочным и ароматным.

Кроме этого, можно добавить яйцо, соль и перец. Но это не все – есть еще один компонент, который придаст лёгкости фаршу. Речь идет о кукурузном крахмале, который не содержит клейковины.

Как только вы хорошо перемешаете все составляющие, поставьте фарш в холодильник — буквально на 15 мин. После этого мокрыми руками нужно сформировать котлеты и выложить на предварительно разогретую с растительным маслом сковороду.

Когда на котлетах появится румяная корочка, их перекладывают на противень и накрывают фольгой, затем помещают в духовой шкаф на 30 мин, запекая при температуре 180 градусов.

Лучше всего такие воздушные котлеты подавать с зеленью.

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