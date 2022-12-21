Как за несколько минут сделать окопную свечу, которая будет долго гореть (видео)

Чтобы не сидеть в темноте, люди ищут новые способы освещения и обогрева дома – это один из лучших вариантов. Окопные свечи уже давно доказали свою эффективность – они проверены нашими защитниками на фронте. И если там это считают хорошим вариантом и для освещения, и для обогрева, и даже для приготовления пищи и подсушивания одежды, то и дома этот лайфхак поможет пережить непростые времена.

Сделать такую свечу в домашних условиях можно очень быстро. Самодельная свеча отлично обогревает небольшое помещение, дает свет и тепло до 8 часов, сообщают Окна.

Среди главных плюсов окопной свечи:

от нее долго можно греться;

способна обогреть небольшое помещение;

можно подогреть воду, еду и напитки, если нет электричества и газа;

можно быстро подсушить влажные вещи (главное – постоянно следить, чтобы они не загорелись!)

Такой вид обычно имеют окопные свечи

Что нужно, чтобы сделать окопную свечу:

линейка из металла; большой нож; чайник; небольшая жестянка; гофрированный картон; парафин или свечи.

Как делать окопную свечу рассказывают и даже показывают авторы инстаграм-паблика okopna_svichka

Как сделать окопную свечу: пошаговая инструкция

Нарезаем картон поперек гофры полосками шириной до 5 мм.

Туго их закручиваем и вставляем в банк.

Внутрь помещаем картонную полоску.

Режем воск на мелкие кусочки и растапливаем его (или просто растапливаем старые свечи, которые у вас есть).

НО! Если у вас много природного и искусственного воска, то не смешивайте их.

Хорошо мешаем воск, пока он тает, чтобы не пригорел (при этом не доводите воск до кипения).

Когда воск полностью растает, залейте им банку. Делать это лучше в несколько этапов – так свеча будет гореть дольше.

Раньше мы рассказывали, как сделать "вечную свечу", а также свечу из картофеля, которая будет гореть до 7 часов.