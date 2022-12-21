Как за несколько минут сделать окопную свечу, которая будет долго гореть (видео)
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Чтобы не сидеть в темноте, люди ищут новые способы освещения и обогрева дома – это один из лучших вариантов. Окопные свечи уже давно доказали свою эффективность – они проверены нашими защитниками на фронте. И если там это считают хорошим вариантом и для освещения, и для обогрева, и даже для приготовления пищи и подсушивания одежды, то и дома этот лайфхак поможет пережить непростые времена.
Сделать такую свечу в домашних условиях можно очень быстро. Самодельная свеча отлично обогревает небольшое помещение, дает свет и тепло до 8 часов, сообщают Окна.
Среди главных плюсов окопной свечи:
- от нее долго можно греться;
- способна обогреть небольшое помещение;
- можно подогреть воду, еду и напитки, если нет электричества и газа;
- можно быстро подсушить влажные вещи (главное – постоянно следить, чтобы они не загорелись!)
Что нужно, чтобы сделать окопную свечу:
- линейка из металла;
- большой нож;
- чайник;
- небольшая жестянка;
- гофрированный картон;
- парафин или свечи.
Как сделать окопную свечу: пошаговая инструкция
- Нарезаем картон поперек гофры полосками шириной до 5 мм.
- Туго их закручиваем и вставляем в банк.
- Внутрь помещаем картонную полоску.
- Режем воск на мелкие кусочки и растапливаем его (или просто растапливаем старые свечи, которые у вас есть).
НО! Если у вас много природного и искусственного воска, то не смешивайте их.
- Хорошо мешаем воск, пока он тает, чтобы не пригорел (при этом не доводите воск до кипения).
- Когда воск полностью растает, залейте им банку. Делать это лучше в несколько этапов – так свеча будет гореть дольше.
Раньше мы рассказывали, как сделать "вечную свечу", а также свечу из картофеля, которая будет гореть до 7 часов.