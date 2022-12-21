Эффективно и быстро: как сделать обогреватель своими руками (видео)

Для создания обогревателя необходимо совсем немного времени

Из-за российских массированных ракетных ударов по украинской энергосистеме всё больше наших граждан стали задумываться об альтернативных источниках тепла. Одним из таких может стать самодельный обогреватель из свечей и цветочного горшка.

О том, как сделать небольшой домашний обогреватель, который поможет согреться без электричества сообщается на сайте Sante Plus.

Что потребуется для создания обогревателя

2 горшка для цветов (разных размеров);

тарелка из глины;

несколько чайных свечей;

негорючая подложка типа терракотовой плиты;

Гайки, болты, стержень и шайбы;

Режущий предмет.

Как сделать обогреватель

один горшок вставляется в другой, а затем фиксируется с помощью болта, гайки и шайбы;

просверлите центр горшка и вставьте стержень;

закрепите стержень с другой стороны горшка с помощью шайбы и гайки;

поместите шайбу и гайку в центр стержня, чтобы удерживать на нем маленький горшок, и снова используйте гайку и шайбу, чтобы удерживать его на месте;

поместите последнюю гайку и последнюю шайбу на верхний уровень стержня, чтобы удерживать глиняную пластину.

поставьте свечи на тарелку и зажгите их.

Отметим , что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать мини-обогреватель из жестяной банки.

Также мы сообщали о том, как сделать эффективный обогреватель из подручных материалов.