Эффективно и быстро: как сделать обогреватель своими руками (видео)
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Для создания обогревателя необходимо совсем немного времени
Из-за российских массированных ракетных ударов по украинской энергосистеме всё больше наших граждан стали задумываться об альтернативных источниках тепла. Одним из таких может стать самодельный обогреватель из свечей и цветочного горшка.
О том, как сделать небольшой домашний обогреватель, который поможет согреться без электричества сообщается на сайте Sante Plus.
Что потребуется для создания обогревателя
- 2 горшка для цветов (разных размеров);
- тарелка из глины;
- несколько чайных свечей;
- негорючая подложка типа терракотовой плиты;
- Гайки, болты, стержень и шайбы;
- Режущий предмет.
Как сделать обогреватель
- один горшок вставляется в другой, а затем фиксируется с помощью болта, гайки и шайбы;
- просверлите центр горшка и вставьте стержень;
- закрепите стержень с другой стороны горшка с помощью шайбы и гайки;
- поместите шайбу и гайку в центр стержня, чтобы удерживать на нем маленький горшок, и снова используйте гайку и шайбу, чтобы удерживать его на месте;
- поместите последнюю гайку и последнюю шайбу на верхний уровень стержня, чтобы удерживать глиняную пластину.
- поставьте свечи на тарелку и зажгите их.
Отметим, что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.
Напомним, ранее мы писали о том, как сделать мини-обогреватель из жестяной банки.
Также мы сообщали о том, как сделать эффективный обогреватель из подручных материалов.