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Эффективно и быстро: как сделать обогреватель своими руками (видео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Обогреватель своими руками Новость обновлена 21 декабря 2022, 16:27
Обогреватель своими руками. Фото скриншот Youtube

Для создания обогревателя необходимо совсем немного времени

Из-за российских массированных ракетных ударов по украинской энергосистеме всё больше наших граждан стали задумываться об альтернативных источниках тепла. Одним из таких может стать самодельный обогреватель из свечей и цветочного горшка.

О том, как сделать небольшой домашний обогреватель, который поможет согреться без электричества сообщается на сайте Sante Plus.

Что потребуется для создания обогревателя

  • 2 горшка для цветов (разных размеров);
  • тарелка из глины;
  • несколько чайных свечей;
  • негорючая подложка типа терракотовой плиты;
  • Гайки, болты, стержень и шайбы;
  • Режущий предмет.

Как сделать обогреватель

  • один горшок вставляется в другой, а затем фиксируется с помощью болта, гайки и шайбы;
  • просверлите центр горшка и вставьте стержень;
  • закрепите стержень с другой стороны горшка с помощью шайбы и гайки;
  • поместите шайбу и гайку в центр стержня, чтобы удерживать на нем маленький горшок, и снова используйте гайку и шайбу, чтобы удерживать его на месте;
  • поместите последнюю гайку и последнюю шайбу на верхний уровень стержня, чтобы удерживать глиняную пластину.
  • поставьте свечи на тарелку и зажгите их.

Отметим, что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать мини-обогреватель из жестяной банки.

Также мы сообщали о том, как сделать эффективный обогреватель из подручных материалов.

Теги:
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