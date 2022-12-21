Делаем стильный маникюр на Новый год 2023: свежие идеи на любой вкус (фото)

Рассказываем, на какие цвета стоит обратить внимание, выбирая маникюр к Новому году.

Каждая девушка в новогоднюю ночь хочет выглядеть максимально привлекательно. С этим поможет стильный, а главное – правильно подобранный маникюр.

Поскольку символом 2023 года будет Черный Водяной Кролик, в первую очередь следует обратить внимание на любимые цвета этого милого зверя. Речь идет о темно-синем, голубом, лазурном и лиловом и, конечно же, черном. Кроме того, Черному Водяному Кролику нравится серебро и золото, передает Караван.

А еще в тренде в следующем году остаются люрекс, блестки, корейские объемные дизайны и новогодние герои.

Черный с блестками

Тренд на черный маникюр с шиммером стал актуален еще поздней осенью 2022-го. Изысканный, глубокий, космический, подходит к любому образу. Да еще имеет прекрасный вид на коротких ногтях.

Черный френч

Такой френч выглядит изысканно — это оригинальный подход к маникюру, который не выходит из моды. Если же вам кажется, что черные кончики ногтей могут выглядеть "грязно", просто сделайте их фигурными или неправильной формы, рисуйте двойными и тройными волнистыми линиями или же используйте как акцент только на отдельных пальцах.

Черный и серебро

Классическое изысканное сочетание – то, что нужно до Нового года. Серебряный и черный – как лунные кролики в темных водах. И простор для воплощения фантазий эти цвета дают безграничный: черные снежинки на серебре, полупрозрачный черный мрамор с серебряными прожилками, акцентные ногти и т.д.

Черный и золото

Это еще одно классическое вечернее комбо и шикарный вариант для празднования Нового года 2023. Особый тренд – черные мазки и золотые акценты на ногтях, так вы точно сделаете свой маникюр стильным.

Жидкое серебро

Серебряный – один из главных цветов будущего года Черного Водяного Кролика. В маникюре наиболее трендовым проявлением серебра стал эффект жидкого металла – будто капли серебра расплавились и растеклись по ногтям кругами неправильной формы, жилками, сеточкой (так называемый "корейский дизайн") или обычными каплями. Актуальный и серебряный микрофренч, который выглядит будто кончики ногтей едва коснулись металла.

Оттенки синего

Вся гамма синих оттенков – от глубокого темного неба до яркого кобальта, нежного небесно-синего и других близких тонов (голубого, лилового, сиреневого) – это еще один новогодний тренд в маникюре 2023. Причем актуальны как абстрактные дизайны, так и традиционные новости елками, шариками и Сантой в синей гамме.

Раньше мы рассказывали о маникюре, который всегда выглядит много – в этой подборке вы точно найдете что-то себе по вкусу!