Ароматная и необычная закуска "Монастырский дом": готовим кулинарное чудо за 15 минут
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Если вы ищете что-нибудь новенькое для праздничного стола — вот вам подсказка
В канун Нового года хочется найти не только покой, но и несколько новых рецептов на праздничный стол, поэтому облегчаем вам задачу. Эта замечательная закуска готовится из простых продуктов, поэтому не тревожьтесь за свой кошелек.
"Монастырский дом" готовится очень легко — на все нужно около 15 мин, передает prostoway. При этом именно это блюдо, скорее всего, гости "разметут" со стола первым.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 10 шт.
- майонез – 200 мл
- твердый сыр – 100 г
Для начинки:
- яйца – 2 шт.
- плавленый сырок – 1 шт.
- чеснок -1-2 зубчика
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Крабовые палочки следует разморозить при комнатной температуре и аккуратно развернуть (если они не раскручиваются, можно предварительно залить их на 1 мин горячей водой). Далее фаршируем их натертыми на небольшой терке яйцами в смесь с плавленым сырком и выжатым чесноком, заправленным майонезом. Добавляем в начинку немного соли и перца — себе по вкусу.
Тогда делаем избушку: на дно плоской тарелки выкладываем 4 фаршированных крабовых палочки, чуть-чуть перемазанных майонезом, затем 3 палочки — по такой же логике, на верх кладем 2 палочки, а последний слой будет из 1-й. Сверху снова смазываем все майонезом и присыпаем тертым сыром, символизирующим снег.
Блюдо можно украсить любой зеленью, что вам нравится, или даже оливками. Подойдет и зеленый лук, и петрушка, и укроп.
Раньше мы делились еще одним крутым рецептом для праздничного стола – это аппетитная закуска "Морковка", в состав которой также входят крабовые палочки и яйца.