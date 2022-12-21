Ароматная и необычная закуска "Монастырский дом": готовим кулинарное чудо за 15 минут

Если вы ищете что-нибудь новенькое для праздничного стола — вот вам подсказка

В канун Нового года хочется найти не только покой, но и несколько новых рецептов на праздничный стол, поэтому облегчаем вам задачу. Эта замечательная закуска готовится из простых продуктов, поэтому не тревожьтесь за свой кошелек.

"Монастырский дом" готовится очень легко — на все нужно около 15 мин, передает prostoway. При этом именно это блюдо, скорее всего, гости "разметут" со стола первым.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 10 шт.

майонез – 200 мл

твердый сыр – 100 г

Для начинки:

яйца – 2 шт.

плавленый сырок – 1 шт.

чеснок -1-2 зубчика

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Крабовые палочки следует разморозить при комнатной температуре и аккуратно развернуть (если они не раскручиваются, можно предварительно залить их на 1 мин горячей водой). Далее фаршируем их натертыми на небольшой терке яйцами в смесь с плавленым сырком и выжатым чесноком, заправленным майонезом. Добавляем в начинку немного соли и перца — себе по вкусу.

Тогда делаем избушку: на дно плоской тарелки выкладываем 4 фаршированных крабовых палочки, чуть-чуть перемазанных майонезом, затем 3 палочки — по такой же логике, на верх кладем 2 палочки, а последний слой будет из 1-й. Сверху снова смазываем все майонезом и присыпаем тертым сыром, символизирующим снег.

Блюдо можно украсить любой зеленью, что вам нравится, или даже оливками. Подойдет и зеленый лук, и петрушка, и укроп.

Раньше мы делились еще одним крутым рецептом для праздничного стола – это аппетитная закуска "Морковка", в состав которой также входят крабовые палочки и яйца.