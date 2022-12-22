В какой комнате дома категорически нельзя сушить белье зимой: это грозит плесенью

Названа худшая комната в доме для сушки мокрого белья зимой, так как это способствует появлению плесени и сырости

Сушка одежды в помещении в зимние месяцы еще та задача, особенно если у вас нет сушильной машины. Однако именно влажные вещи могут привести к появлению плесени и способствуют сырости и влажности в доме.

Издание Express сообщает, что категорически запрещено сушить одежду в зимнее время в спальне. Такая привычка может вызвать ряд проблем, включая рост плесени и сырости в комнате, неприятный запах, а также такие проблемы с дыханием.

Спальня — это одна из комнат, в которой вы проводите больше всего времени. Учитывая тот факт, что мокрое белье способствует росту плесени, сырости и потенциальным проблемам со здоровьем, было бы лучше держать его подальше от комнаты, в которой вы часто находитесь и спите. Кроме того, спальни часто не оснащены вытяжными вентиляторами, как ванная комната. Если есть возможность, то лучше инвестировать в осушитель воздуха, если вы решите сушить одежду в спальне.

Помимо прочего, не следует сушить одежду на батареях, это может вызвать накопление плесени в вашем доме и вызвать аллергию. Такая привычка еще и забирает тепло, поэтом котлу придется работать интенсивнее, что сулит повышение счетов за "коммуналку".

Чтобы избежать всех этих проблем, лучше всего размещать мокрое белье в свободной комнате или специальной прачечной. Если у вас нет свободной комнаты, следующим лучшим вариантом будет комната, которую вы используете нечасто, положив мокрую одежду на сушилку. Так вы не будете подвергаться воздействию влаги, пока ваша одежда сохнет, и вы можете закрыть дверь, чтобы сохранить тепло или стимулировать приток воздуха, оставив окно открытым. Выручит такой простой лайфхак: разместите вентилятор как можно ближе к источнику тепла, чтобы помочь белью высохнуть быстрее, по возможности держите двери в комнату закрытыми.

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