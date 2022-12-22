Нужно быть внимательными: какая должна быть температура в доме и чем опасен холод

Для больных, стариков и детей температура должна быть выше

Экономия на отоплении или его полное отсутствие из-за проблем с энергоснабжением приводят к резкому падению температуры в домах украинцев. Не всякая низкая температура безопасна для жизни.

Согласно рекомендациям ВООЗ, температура в помещении должна быть достаточно высокой — для стран с умеренным или более холодным климатом, к которым относится и Украина, безопасной и сбалансированной считается 18°C. Комнатной считается температура от 15 до 25 градусов по Цельсию. Норма в 18 градусов рассчитана на нормально одетых взрослых людей без проблем со здоровьем, а также считается оптимальной для сна.

Если в помещении живут маленькие дети, больные или пожилые люди, оптимальной температурой считается 20 градусов. Британские теплокомпании предупреждают, что температура в доме ниже 9 градусов может привести к гипотермии, а если в доме до +12 и выше +24 повышается риск инсультов и инфарктов.

Сайт по изучению сна SleepFoundation сообщает, что температура в спальне влияет на качество сна. Наилучший вариант — чуть выше 18 градусов. Основные рекомендации — не ниже 15,5 и не выше 19,5 градусов для взрослого человека. Для младенцев нужна более тепла спальня — около 20,5 градусов.

Среди рекомендаций ВООЗ также является теплоизолированость жилья. "Телеграф" ранее рассказывал, на что нужно обратить внимание при утеплении дома или квартиры.