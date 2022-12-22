Как пережить холода и блекаут: список вещей, без которых не обойтись

Перечень гаджетов, необходимых нам для нормального прохождения этой зимы, предоставили в Минэнерго

Эксперты уже давно предупреждали, что зима 2022/2023 будет для украинцев непростой. И говорилось не только о морозах, как бывало ранее, но и о возможных перебоях со светом, подачей тепла и воды из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

Зима пришла и теперь мы учимся жить в новых реалиях: часами без света, а иногда еще и без воды. У многих вместе с плановыми и аварийными обесточениями исчезает и тепло. На такие случаи в доме нужно иметь хотя бы минимальный запас свечей, фонариков, батареек и теплых вещей, а также несколько автономных гаджетов. Что именно нужно, рассказали в пресс-службе Минэнерго.

Среди рекомендованных Министерством устройств:

1. Светодиодные светильники с USB-зарядкой.

2. Одеяло с подогревом от PowerBank.

3. USB подставка под чашку с подогревом.

4. Коврик для компьютерной мышки с подогревом (USB перчатка).

5. Вкладыши в перчатки с подогревом (USB зарядка).

6. Нагревательные элементы для одежды или одежда с подогревом от PowerBank.

7. Термоноски с подогревом (питаются от батареек или через USB от любого источника).

8. Зимние USB термостельки с подогревом.

9. PowerBank – грелка для рук.

10. Газоанализатор (датчик) угарного газа.

Все это – устройства, питающиеся от накопителей энергии и элементов питания. Они помогут в борьбе с тьмой и холодом и предупредят о наличии в воздухе угарного газа.

Раньше мы рассказывали, как сохранить тепло в доме без отопления. Собрали вам 7 практических советов на все случаи жизни и еще раз напомним: в таких ситуациях важно внимательно следить за своим самочувствием, ведь падение температуры тела может спровоцировать проблемы со здоровьем.