Идеально дополняют образ: 5 причесок для встречи Нового года 2023 (фото)
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Сделать хорошую прическу к празднику очень просто, нужно только определиться, что именно вы хотите
Новогодняя ночь – это время, когда каждый из нас верит в чудо. И в этот момент, конечно же, хочется выглядеть достойной этого чуда. В идеальный образ входит не только стильный наряд, прекрасный макияж и маникюр, но и красивая прическа, грамотно дополняющая все это.
Праздничный образ не будет смотреться в совершенстве, если не привести в порядок волосы. А как это сделать легко и без лишних хлопот, рассказали эксперты модного глянца Marie France. Они предлагают сразу 5 интересных вариантов новогодней прически.
Волнистый низкий хвост
Чтобы волосы не мешали, их можно собрать в элегантный низкий хвост и закрутить на плойку, добавляя прическе таким образом "праздничной нотки". Если же хочется спрятать резинку для волос, ее можно обернуть одной прядью и закрепить кончик невидимкой.
Низкий пучок
Если объем шевелюры позволяет, а образ предполагает открытые плечи или спину, волосы можно закрутить в низкий пучок. Тогда шея и декольте останутся открытыми, акцентируя все внимание именно на этой зоне.
Волны сзади
Типичными волнами уже мало кого удивишь, да и во время празднования они могут мешать. Поэтому на помощь приходит этот вариант. На самом деле ничего сложного – просто прикрепите волосы маленькими шпильками сзади, за ушками. Вид такая прическа имеет просто непревзойденный!
Добавляем стразы и аксессуары
Даже простейшую прическу могут хорошо дополнить всевозможные маленькие аксессуары. Спреи с блестками, жемчужины и оригинальные шпильки могут добавить "изюминку" вашему образу. Главное — не переусердствовать с этим, чтобы не стать похожей на елку, щедро увешанную игрушками.
Хвост-коса
Если длина волос позволяет, их можно удачно подчеркнуть хвостом, заплетенным в косу. Тогда длинные пряди не мешают вам развлекаться, но при этом вашу шикарную прическу смогут оценить все остальные гости.
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