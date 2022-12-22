Идеально дополняют образ: 5 причесок для встречи Нового года 2023 (фото)

Сделать хорошую прическу к празднику очень просто, нужно только определиться, что именно вы хотите

Новогодняя ночь – это время, когда каждый из нас верит в чудо. И в этот момент, конечно же, хочется выглядеть достойной этого чуда. В идеальный образ входит не только стильный наряд, прекрасный макияж и маникюр, но и красивая прическа, грамотно дополняющая все это.

Праздничный образ не будет смотреться в совершенстве, если не привести в порядок волосы. А как это сделать легко и без лишних хлопот, рассказали эксперты модного глянца Marie France. Они предлагают сразу 5 интересных вариантов новогодней прически.

Волнистый низкий хвост

Чтобы волосы не мешали, их можно собрать в элегантный низкий хвост и закрутить на плойку, добавляя прическе таким образом "праздничной нотки". Если же хочется спрятать резинку для волос, ее можно обернуть одной прядью и закрепить кончик невидимкой.

Эта новогодняя прическа идеально дополнит ваш образ

Собранные в хвост волны отлично подходят как к закрытым, так и к обнаженным плечам и зоне декольте

Низкий пучок

Если объем шевелюры позволяет, а образ предполагает открытые плечи или спину, волосы можно закрутить в низкий пучок. Тогда шея и декольте останутся открытыми, акцентируя все внимание именно на этой зоне.

Лучше всего этот вариант выбирать тем, у кого длинные волосы, которые обычно могут путаться и мешать

Эта прическа идеально подойдет для платьев с голой спиной – так ваш образ будет выглядеть совершенно

Волны сзади

Типичными волнами уже мало кого удивишь, да и во время празднования они могут мешать. Поэтому на помощь приходит этот вариант. На самом деле ничего сложного – просто прикрепите волосы маленькими шпильками сзади, за ушками. Вид такая прическа имеет просто непревзойденный!

Простое решение для особого праздника

Пряди можно задеть шпильками над ухом или сзади — так, чтобы их не было заметно

Добавляем стразы и аксессуары

Даже простейшую прическу могут хорошо дополнить всевозможные маленькие аксессуары. Спреи с блестками, жемчужины и оригинальные шпильки могут добавить "изюминку" вашему образу. Главное — не переусердствовать с этим, чтобы не стать похожей на елку, щедро увешанную игрушками.

Акцент на шпильке или другом аксессуаре никогда не будет лишним

Белые шпильки, например, прекрасно смотрятся и на светлых, и на темных волосах.

Хвост-коса

Если длина волос позволяет, их можно удачно подчеркнуть хвостом, заплетенным в косу. Тогда длинные пряди не мешают вам развлекаться, но при этом вашу шикарную прическу смогут оценить все остальные гости.

Такая прическа подойдет для девушек с длинными волосами

Косичку можно заплетать по-разному: на макушке или на самом хвосте, заплетать одну или несколько косичек

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