Как уменьшить влагу в доме и избавиться от конденсата на окнах: три незаменимых зимних лайфхака

Небольшие правила помогут предотвратить плесень из-за слишком увлажненного воздуха в помещении

Наступил сезон, когда во многих домах возникают неприятные проблемы: сырость, повышенный уровень влажности, конденсат на окнах и даже плесень. Однако есть простые способы избежать этих неприятностей, даже не инвестируя в осушитель воздуха.

О незаменимых в зимнее время лайфхаках пишет издание Express. Избавиться от конденсата на окна поможет одно простой средство. А уменьшить уровень влаги в жилище помогут элементарные привычки при использовании ванной комнаты.

Убрать конденсат на окнах с помощью соды или соли

Конденсат на внутренней стороне окон часто является явным признаком того, что дом необходимо проветрить и осушить, чтобы предотвратить повреждение поверхностей, сырость и плесень. Хотя часто рекомендуется инвестировать в осушитель, его покупка может быть дорогой, поэтому есть неплохая альтернатива. Попробуйте лайфхак с пищевой содой, чтобы осушить помещения с высокой влажностью: наполните небольшую миску пищевой содой и поставьте ее на подоконник. Со временем вы заметите, что пищевая сода затвердевает, поглощая влагу. Впитывание влаги из воздуха может занять от нескольких часов до нескольких дней. Когда сода затвердеет, замените ее. Этот прием хорош только для небольших площадей и может быть не таким эффективным, если комната большая. Во втором случае лучше использовать каменную соль.

Открывать дверь в ванную после того, как были в душе

Повышается влажность в доме, в частности из-за принятия душа. Используйте умеренно теплу воду, а не кипяток. Лучше уделять купанию минимум времени. После душа оставляйте дверь и окна ванной комнаты открытыми на полчаса, чтобы увеличить приток воздуха. Если у вас есть вытяжной вентилятор, важно использовать его каждый раз, когда вы принимаете ванну или душ, чтобы избежать излишней влажности воздуха.

Приобрести растения – поглотители влаги

Некоторые комнатные растения могут поглощать влагу из воздуха. К ним относятся мирная лилия, бостонский папоротник и не только. Такие цветы не только снизят влажность в вашем доме, но и украсят интерьер. Важно держать эти растения вдали от источников тепла и сквозняков, чтобы обеспечить их процветание зимой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие именно растения стоит высадить в доме, чтобы предотвратить сырость и плесень.