Иллюзия тепла: от чего стоит отказаться зимой, чтобы не замерзнуть

Забудьте об употреблении алкоголя — "высокоградусные" жидкости не помогают согреться, а только вредят

Календарная зима пришла в Украину вместе с серьезным понижением температуры и блекаутами. Пока большинство людей ищут возможности легче перенести этот период, запасаясь необходимыми вещами, другие находят нестандартные способы сохранить тепло. Но не все из них полезны и действительно работают, на что стоит обращать внимание.

О том, что точно не поможет сыграться во время серьезных зимних морозов, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения. Специалисты подчеркивают, что некоторые "дедовские" советы способны лишь навредить человеческому организму. Так от чего же следует отказаться зимой?

Алкоголь

Весьма распространено мнение, что "градусные" напитки могут помочь отогреться во время серьезного понижения температуры. Но употреблять алкоголь в мороз – не лучшая идея. Попадая в организм, он только создает иллюзию тепла, стимулируя сосуды расширяться, а затем сужаться. В результате это способствует еще большему замерзанию.

Сигареты

Те вещества, которые содержатся в "никотиновых палочках", отрицательно влияют на кровообращение. В итоге, наши конечности, наиболее зависящие от этого процесса в организме, начинают быстро замерзать под действием низких температур. Кстати, в Минздраве отмечают, что подобный эффект создают не только обычные, но и электронные сигареты.

Украшения

Это логично, ведь любые металлы быстро охлаждаются. При контакте с кожей привычные серьги или кольца могут привести к обморожению некоторых участков кожи. Также уже упомянутые кольца помогают замедлять движение крови в пальцах – так те быстрее замерзают.

Важно! Если вы чувствуете, что серьезно замерзли, а ваша кожа – покалит, то срочно ищите место, где удастся согреться. Не стоит прибегать к старым способам согревания — например, растиранию снегом. Особенно это навредит, если замерзшие участки тела уже покраснели.

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