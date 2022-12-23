Чтобы повербанк прослужил долго: 9 правил подзарядки, которые нужно соблюдать

Преимущественно эти предостережения касаются подзарядки устройства, но есть и другие нюансы

Повербанк (Power Bank) на сегодняшний день — спасательное устройство, которое позволяет даже во время отключения света подзаряжать телефон и другие гаджеты, чтобы всегда оставаться на связи. В условиях частых обесточений этот гаджет становится одним из самых востребованных, поэтому часто используется и, как следствие, может быстро выйти из строя.

Чтобы этого не произошло, следует запомнить основные правила зарядки повербанка и всегда их соблюдать. Таких правил всего 9. Что и как делать, а чего делать наоборот — не стоит, рассказывает glavred.

Как правильно заряжать повербанк, чтобы он долго служил:

1. После покупки зарядить по максимуму

Как только вы приобрели повербанк, первый раз его обязательно нужно зарядить по полной.

2. Необходимо несколько раз полностью зарядить и разрядить

Это нужно для того, чтобы "разогнать" повербанк после покупки.

3. Не заряжайте наполовину

Часто когда мы куда-то торопимся, а повербанк хотим взять с собой, то ставим его заряжаться только на короткое время. Однако если постоянно заряжать устройство только наполовину, это ему навредит.

4. Нельзя полностью разряжать

Правило "зарядить-разрядить по полной" действует только сразу после покупки и такой цикл нужно повторить несколько раз. Однако при дальнейшем пользовании лучше избегать полной разрядки гаджета, потому что это ему только навредит и в результате уменьшит срок использования прибора.

5. Разряжать батарею до 0% раз в несколько месяцев

Хотя это немного противоречит предыдущему пункту, иногда так делать все же нужно. Это позволит откалибровать повербанк.

6. Не храните долго полностью заряженный или разряженный повербанк

Им нужно постоянно пользоваться хотя бы раз в несколько дней. Если устройство будет долго лежать без дела, то прослужит гораздо меньше, чем могло бы.

7. Выбирайте правильный адаптер

Лучше пользоваться только оригинальными адаптерами, или подбирать те, которые точно соответствуют характеристикам вашего повербанка. К примеру, если устройство нужно заряжать силой тока 2А, тогда и адаптер должен быть соответствующий.

8. Не оставляйте заряжаться надолго

Когда повербанк полностью зарядится, его следует отключать от сети. Если он после окончания зарядки еще долгое время будет включен в розетку, ему это навредит.

9. Во время зарядки не подключайте телефон к повербанку

Когда ваш повербанк включен в розетку, не следует сразу подключать к нему телефон.

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