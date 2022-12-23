Как правильно проветривать комнату зимой, чтобы не болеть: "правило трех"
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Свежий воздух полезен здоровью и способствует здоровому сну
Проветривание — это очень важная составляющая хорошего самочувствия в любую пору года, и особенно в зимние холода. Главное уметь делать это правильно. Поэтому сегодня мы и хотим с вами поделиться "правилами" зимнего проветривания.
Не бойтесь "выпустить" тепло из своего жилища, ведь намного хуже, особенно для самочувствия, находится в замкнутом помещении без правильной организации обмена воздуха, пишет prostoway. Следуя этим правилам, вы и тепло в доме сохраните, и здоровье.
Как проветривать квартиру зимой
Желательно следовать правилу "трех" и проветривать свое жилище три раза в день: после сна, днем и перед сном. При этом не следует использовать режим "проветривания", который есть в большинстве современных пластиковых окон. Как раз такой способ и забирает у вас тепло из комнаты.
Лучше всего открыть окно полностью и желательно сразу в нескольких помещениях, чтобы был сквозняк. В таком случае, пройдет быстрая циркуляция воздуха и ваше помещение будет полно кислородом.
Если у вас уже есть плесень на стенах, с ней можно справиться народными средствами или магазинными химикатами. Чтобы минимизировать риск на будущее, стоит уделять проветриванию внимание. Чтобы убрать лишнюю влагу можно воспользоваться простым лайфхаком.