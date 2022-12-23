Готовимся к холодам: простой способ, как утеплить входные двери

Двери можно утеплить как внутри жилья, так и снаружи

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют теплую зиму местами с осадками, теплосбережением жилья все же нужно заняться. Во время отключений света в Украине могут быть перебои с отоплением домов.

Если вы еще не знаете, как и чем нужно утеплить входные двери, чтобы избежать теплопотерь, то эксперты Uaportal подробно об этом рассказали.

Утеплять можно как дверную коробку, так и саму входную металлическую или деревянную дверь. Для каждого случая предусмотрены разные варианты.

Как утеплить дверную коробку

Порой двери во время установки не плотно подгоняют к дверной коробке, из-за долгой эксплуатации может осыпаться часть штукатурки и так далее. Причин, по которой может продувать дверь — масса.

Чтобы утеплить дверную коробку, снимите внешний наличник и заполните пустые места пеной, синтетическим утеплителем или другими подручными материалами. Утеплять нужно не только бока коробки, но и верх.

У металлической двери цельная коробка, поэтому ее должны были хорошо заполнить во время монтажа. Проверьте, не образовались ли щели на скосах и в случае необходимости дозаполните их утеплителем.

Помимо этого, можно использовать поролоновые или резиновые уплотнители. Они помогут улучшить примыкание двери к дверному косяку. Они бывают разной ширины, поэтому подбирайте именно под вашу дверь.

Как утеплить металлическую входную дверь

Металлические двери нужно заполнить изнутри, чтобы снизить их теплопроводимость. Внутри такой двери должны быть ребра жесткости, которые можно сделать своими руками. Пространство между ними нужно утеплить минеральной ватой или другим утеплителем. После этого двери нужно обратно собрать и установить.

Как утеплить деревянную входную дверь

Деревянную дверь лучше утеплять обивкой снаружи – плотным материалом с прослойкой утеплителя. Для этого отлично подойдет дерматин.

Важно помнить, что утеплитель нужно размещать в 5 см от косяка, чтобы не создавать препятствий для открытия двери. Если деревянная дверь внутри пустая, используйте технологию, как для металлической двери.

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