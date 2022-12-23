Укр

Такого везения у них давно не было: два знака Зодиака скоро накроет волна удачи

Автор
Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Новый год принесет этим прекрасным людям новые силы, чтобы творить чудеса Новость обновлена 23 декабря 2022, 18:34
Новый год принесет этим прекрасным людям новые силы, чтобы творить чудеса. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этим счастливцам будет везти буквально во всем — дела наладятся и на любовном фронте, и с деньгами проблем не будет

Новый год – время настоящих чудес. Каждый из нас верит в сказку и то, что все будет хорошо и в нашей жизни все наладится. Конечно, наша судьба в наших руках и прилагая определенные усилия, мы действительно можем многое изменить. Но астрологи уверены, что зависит наш успех от звезд и их расположения на небе в определенный период.

В январе 2023, например, будет особенно везти только двум знакам Зодиака. Волна удачи накроет Львов и Козерогов, передает УНИАН.

Лев

Львы будут очень счастливы, ведь уже в январе начнут сбываться их мечты. Они будут на коне весь месяц — и в работе, и в личной жизни их будет преследовать удача. Звезды будут на их стороне, поэтому Львы могут смело браться за все дела, которые им по душе. Ничего не бойтесь — впереди вас ждет только самое лучшее.

Козерог

Для Козерогов январь станет месяцем перерождения. Они наконец-то поймут, что их по-настоящему вдохновляет. В будущем это поможет найти свой путь в жизни и не тратить силы зря. Например, у них могут появиться новые хобби и не исключено, что именно эти вещи будут в дальнейшем приносить большую финансовую выгоду. В личной жизни Козерогов также ждет успех.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сюрпризы 2023 год подготовил для водных знаков Зодиака — Рака, Скорпиона и Рыб, а также, что ждет знаков Воздух — Близнецов, Весов и Водолея. Кроме того, мы рассказывали, чего ожидать от Нового года огненным знакам – Овнам, Львам и Стрельцам.

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