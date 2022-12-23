Магнитные бури накроют с самого начала 2023 года: чего ждать метеозависимым в январе

Что ждать метеочувствительным людям в первый месяц 2023 года

В январе 2023 года специалисты не ожидают серьезной солнечной активности, а это значит, что сильных магнитных бурь ждать не стоит.

Как сообщают "Вікна", хоть в январе магнитные бури не смогут похвастаться своей интенсивности, но они все же будут. И первая из них накроет Землю уж в первых числах месяца.

Речь идет о возмущениях средней интенсивности, которые продлятся целых три дня с 3 по 5 января включительно.

Этот период будет наиболее опасным для метеочувствительных людей, поскольку следующая трехдневная буря, которая ожидается с 10 по 12 число, будет слабой и не окажет такого воздействия, как первая.

Специалисты ожидают, что на этом периоды геомагнитной активности подойдут к концу, и до конца января каких-либо "сюрпризов" Солнце преподносить не станет.

Как известно, магнитные бури являются следствием воздействия солнечного ветра на магнитосферу Земли. Хотя они представляют больше опасности для чувствительной электроники, чем для людей, все же есть люди, которые в эти периоды ощущают ухудшение самочувствия, головные боли, повышенную сонливость или другие неприятные симптомы.

Напомним, в самом конце декабря Землю накроет затяжная магнитная буря, которая будет длиться целых пять дней.

Как ранее сообщал "Телеграф", есть несколько способов уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие.