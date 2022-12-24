Пять главных молитв на Рождество: на удачу, на здоровье и богатство

В этот необычный день наши молитвы должны быть услышаны

Рождество Христово – это особый праздник. Оно — один из главных православных праздников, который в этот раз прихожане ПЦУ могут отмечать 25 декабря или 7 января. С 6 на 7 января (или с 24 на 25 декабря) празднуется день рождения сына Господня, Иисуса Христа. Считается, что молитвы в рождественский сочельник имеют невероятную силу и тот, кто действительно нуждается, получит помощь высших сил.

Как и о чем молятся в этот день, рассказывает obozrevatel. Мы собрали 5 главных молитв, которые нужно читать в сочельник и на Рождество. Главное при этом – искренне покаяться в своих грехах и хотеть изменить жизнь к лучшему.

Отче наш

Основная молитва, которой не следует пренебрегать Рождеством. Этими словами обращаются к Господу в любой ситуации — как с просьбой, так и с благодарностью:

Отче наш, что ты на небесах,

да святится имя Твое,

да придет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

как на небе, так и на земле.

Хлеб наш насущный дай нам сегодня,

и прости нам вины наши,

как и мы прощаем виновникам нашим.

И не введи нас в искушение,

но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки.

Аминь.

На Рождество все искренние молитвы должны быть услышаны Всевышним

Молитва в Рождество на деньги и богатство

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Который изволил спасение нашего ради на земле во плоти явиться и от Невинной и Пречистой Девы Марии неизреченно родиться!

Спасибо Тебе, ибо Ты сподобил нас, подвигом поста предочиститься, достичь великого праздника Твоего Рождества и в радости духовной с ангелами воспевать Тебя, с пастырями славословить, с волхвами поклоняться. Спасибо Тебе, что из-за великого Своего милосердия и безмерной милости к недугам нашим, утешаешь нас ныне не только пищей духовной, но и праздничной трапезой.

Посему молим Тебя, протягивающего щедрую руку Твою, покрывающего все живое благом Твоим, давая всем пищу, соответствующую времени и правилам церковным, благослови праздничную пищу, верным людям Твоим приготовленные, да будут они вкушать их с благодарением за здоровье, в подкрепление сил телесных, в радость. Чтобы все мы, всякое богатство имея, будем делать благие дела, и от полноты благодарного сердца славить Тебя, кто кормит и утешает нас, вместе с Твоим безначальным Отцом и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.

Рождественская молитва на счастье и благополучие

Матерь Богородица, как Ты Сына Своего

Младенец Иисуса в этот день на руках держал.

В покрывало мягкое пеленала,

Ручонкой Своей к счастью и удаче благословляла,

Благослови и моего ребенка (имя) тоже.

Ручку Свою святую подними,

Моего ребенка перекрестить,

На удачу и счастье в жизни благослови,

На жизнь длинная и богатая,

Веселое и красивое.

Пока люди будут помнить Тебя и Сына Твоего Иисуса Христа

Никому мои слова не перебить.

Аминь

Молитва в Рождество Христово на здоровье

В руки Твоего великого милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и слова мои, советы и мысли мои, дела мои и все тела и души моего движения. Вход и выход мой, веру и обитание мое, течение и конец живота моего, день и час дыхания моего, кончину мою, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилостивый Боже, всего мира грехами непреодолимой доброты, незлобивый, Господи, меня, больше всех мужчин самого грешного, прими в руки защиты Твоего и избавь от всякого зла, очисти многочисленные вины мои, подай исправление злому и окаянному моему житию и грехопадения лютых всегда защити меня и покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых людей. Врагом видимым и невидимым запреты, управляя меня путем спасения, доведи до Тебя, пристанища моего и желаний моих края. Прости мы кончину христианскую, безупречную, мирную, от воздушных духов злобы сохрани, на Страшном Твоем Суде милостивый рабу Твоему будь и присоединяй меня одесную благословенным Твоим овцам, и с ними Тебе, Творцу моему, славлю во веки. Аминь.

Молиться можно как дома, так и в храме - своими словами или используя специальные молитвы

Молитва на Рождество о замужестве

С большой радостью обращаюсь к тебе, Матерь Божья. Ты наполнившая любовью плод чрева своего. Я, раб Божий, молю тебя сейчас о помощи. Прошу, одари меня любовью взаимной и искренней. Пошли мне мужа любящего и заботливого, чтобы я могла растить детей в счастье и радости. Да святится имя твое. Аминь.

Раньше мы делились подборкой молитв, которые следует читать во время войны. Это сильные и мудрые слова, адресованные Господу, Деве Марии, апостолу Андрею Первозванному, равноапостольному князю Владимиру и другим святым, которые в трудные времена помогают бороться со злом и выдержать жизненные испытания.