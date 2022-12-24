Что делать, если дует из пластиковых окон: хитрый прием, который быстро заткнет сквозняк

Отличное решение, если на ремонт нет времени и средств

Какой бы дорогой ни была установка пластиковых окон, они все же могут подвести морозной зимой. Если однажды из откосов и подоконника пластиковых окон стало дуть, значит мастера плохо выполнили свою работу или сэкономили на строительных материалах. К счастью, переустанавливать ничего не нужно, ведь устранить проблему можно и копеечным, в сравнении с ремонтом, способом.

Подробнее о том, как закрыть стык на пластиковых окнах, пишет cpykami. Всего-то нужно купить гибкую бордюрную ленту. Она продается в любом строительном магазине. Такая лента идеально подходит для ванных комнат и санузлов, а также отлично себя показывает в ремонте стыков, откосов, подоконников.

Как устранить сквозняк из пластиковых окон

Счищаем старый герметик, чтобы выровнять поверхность. Затем обезжириваем её. Приклеиваем ленту ровно, чтобы закрыть откосы и подоконник.

Ранее "Телеграф" писал, как утеплить деревянные окна с помощью простых подручных средств.