Эксперты назвали функцию, которая сажает аккумулятор смартфона в 5 раз быстрее

Отключив эту фичу, вам не придется слишком часто заряжать свой телефон

Многие владельцы смартфонов сталкиваются с проблемой слишком быстрой разрядки гаджета. Иногда причины ясны — телефон старый и поэтому уже не так хорошо держит заряд, или пользователь не выпускает его из рук, непрерывно играя в игры или гуляя по просторам Интернета.

Но если это не о вас, а телефон быстро разряжается, причина может быть в одной "невинной" функции, которую лучше все-таки отключить. О чем идет речь, рассказывают эксперты лаборатории dxomark.com.

Недавно они протестировали расход аккумулятора функцией Always On Display на нескольких смартфонах и пришли к выводу, что после ее включения устройства разряжаются в 3-5 раз быстрее. В целом, эта фича позволяет отображать на заблокированном экране важную информацию: время, сообщение и статус смартфона. Но при этом удобство постоянной подсветки экрана может обернуться для пользователя значительным снижением времени автономной работы устройства.

Тестирование проводилось на смартфонах iPhone 14 Pro Max, Google Pixel 7 Pro, Xiaomi 12S Ultra и Samsung Galaxy S22 Ultra при одинаковых условиях – на устройствах выставили автоматическую яркость, отключили модули Wi-Fi и Bluetooth и активировали режим полета. Результаты оказались довольно интересными: при отключенной и включенной функции Always On Display смартфоны работали такое время:

iPhone 14 Pro Max — 466 и 122 часа соответственно;

— 466 и 122 часа соответственно; Google Pixel 7 Pro — 367 и 139 часов;

— 367 и 139 часов; Xiaomi 12S Ultra — 495 и 103 часа;

— 495 и 103 часа; Samsung Galaxy S22 Ultra — 417 и 136 часов.

Кроме того, эксперты напоминают, что указанная функция может привести к выгоранию матрицы, из-за чего на экране появляется эффект "остаточной картинки". На фото внизу видно, о чем речь идет.

Вот так на экране телефона проявляется эффект "остаточного изображения". Иногда это может сильно мешать пользователю

Раньше мы рассказывали, как ускорить зарядку смартфона, если у вас очень мало времени. Эксперты называют не менее 5 безопасных способов подзарядить телефон.